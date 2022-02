Bitcoin et Ethereum chutent après l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont Bitcoin ou Ethereum ! Le monde s’est réveillé avec les pires nouvelles concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Vladimir Poutine a donné l’ordre à l’armée russe d’envahir l’Ukraine et les marchés financiers ont immédiatement accusé une telle action.

Dans le domaine des crypto-monnaies, l’actualité n’est pas non plus la meilleure. Bitcoin et Ethereum connaissent des baisses importantes, mais d’autres crypto-monnaies plus populaires emboîtent le pas.

Bitcoin : la crypto-monnaie qui a déjà été proposée comme valeur refuge, prouve qu’elle ne l’est pas

Selon les derniers indicateurs, l’or a connu une bonne semaine, gagnant 2,5% en raison des tensions entre la Russie et l’Ukraine. En revanche, les principales crypto-monnaies sont en faillite, Bitcoin perdant plus de 75% et Ethereum perdant plus de 11% selon les données du portail Coinbase.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’or montre à nouveau sa force en tant qu’actif refuge, en hausse de 1,80 %. Les autres métaux précieux, comme l’argent ou le platine, progressent respectivement de 2,53% et 2,15%. Le bitcoin, la crypto-monnaie qui a déjà été proposée comme valeur refuge, prouve qu’il n’en est rien, chutant de plus de 7%. L’argent est en hausse de plus de 5 % et le platine de 4,4 % la semaine dernière.

Le terme « actif refuge » identifie un actif ayant une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une valeur réelle et effective, qui n’est pas affectée par des facteurs externes. La propriété de ces biens est précisément de ne pas perdre de valeur lorsque le niveau général des prix augmente.

Ces biens reçoivent le sentiment de « refuge », car ce sont des biens dont la possession est synonyme de protection. Cela signifie que, comme ces biens ont une valeur intrinsèque, vous ne les achetez pas pour spéculer, pour gagner de l’argent. Au lieu de cela, ils sont achetés pour se protéger contre une éventuelle crise économique ou une période d’instabilité des prix, car les rendements des actifs refuges seront proches de la parité.

Bitcoin est une monnaie virtuelle basée sur le système peer-to-peer (P2P). Le P2P est un système qui ne prévoit pas l’existence d’une autorité centralisée pour contrôler la monnaie ou les transactions, comme pour les autres monnaies (par exemple, l’euro est contrôlé par la Banque centrale européenne).

