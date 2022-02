Des sphères de verre inconnues détectées à la surface de la Lune

Les rovers envoyés dans l’espace nous présentent des découvertes, généralement très curieuses. Cette fois, un rover chinois a détecté des sphères de verre inconnues à la surface de la Lune.

Celles-ci pourraient avoir été causées par la chaleur extrême causée par un impact de météorite.

Une paire de sphères de verre inconnues a été détectée à la surface de la Lune par la caméra panoramique chinoise Yutu-2. Les sphères mesurent environ quatre centimètres de diamètre et sont situées du côté de la Lune que le rover chinois explore depuis 2019.

Bien que la détection de sphères de verre soit relativement courante sur la Lune, elles mesurent généralement moins de trois millimètres de diamètre. Ceux-ci se forment lorsque les minéraux silicatés sont soumis à des températures très élevées – et la Lune a un environnement favorable à leur formation.

En règle générale, ces sphères inférieures à trois millimètres sont des restes de l’époque où la Lune était volcaniquement active ou créées par des impacts de météorites. Bien qu’ils soient inconnus, puisque le rover chinois n’a pas été en mesure d’analyser la composition chimique des sphères, la chaleur extrême causée par l’impact de la météorite peut les avoir provoqués.

Les globules ont été récemment formés ou exposés, comme en témoignent leurs formes intactes et l’exposition de leur surface.

Les chercheurs ont écrit dans l’étude publiée dans Science Bulletin.

Les sphères de verre détectées par le rover chinois ont été référencées pour de futures études approfondies, car elles pourraient aider à clarifier certaines parties de l’histoire de la Lune. En outre, leur étude pourrait également fournir des informations sur la composition de la surface de la Lune, ainsi que sur l’impact des événements, tels que les météorites.

Les sphères de verre ne sont pas la seule découverte dans l’histoire du rover chinois

Ce n’est pas la première découverte curieuse que le rover chinois a faite. En décembre, l’agence spatiale chinoise a partagé une image d’une maison mystérieuse capturée par Yutu-2 de l’autre côté de la surface lunaire.

Selon le New York Post, à l’époque, les scientifiques ne pouvaient pas s’entendre sur ce qu’était cette maison, et il y avait des complots sur le fait qu’il s’agissait d’une structure construite par des extraterrestres. Quelques semaines plus tard, les scientifiques ont conclu qu’il s’agissait d’un rocher.

