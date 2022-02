Les graphiques Nvidia GeForce RTX 40 peuvent consommer plus de 450 watts

Après l’énorme succès des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 30 actuelles, la société nord-américaine ne baisse pas les bras et s’implique déjà pleinement dans le développement de sa nouvelle gamme.

Et selon les dernières informations, les prochains GPU GeForce RTX 40 peuvent consommer plus de 450 watts de puissance.

Nvidia GeForce RTX 40 peut consommer plus de 450 watts

Le lancement des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia est prévu pour la fin de l’année 2022. Et la marque est vraiment attachée à leur développement puisque nous avons récemment signalé que la société avait déjà payé 9 milliards de dollars pour assurer le stock de puces pour les nouveaux équipements graphiques.

Mais les nouvelles informations maintenant publiées indiquent que les cartes graphiques de nouvelle génération de Nvidia peuvent consommer plus de 450 watts de puissance. Ainsi, si cette fonctionnalité est confirmée, les nouveaux GPU peuvent consommer plus que le modèle haut de gamme actuel GeForce RTX 3090 Ti. À son tour, l’utilisateur devra peut-être même investir dans une alimentation plus puissante.

Pour l’instant, la marque leader sur le segment des puces graphiques n’a pas encore dévoilé beaucoup de détails sur cette nouvelle ligne. Cependant, certaines données déjà révélées montrent que la consommation énergétique du RTX 40 peut varier entre 450W et 850W. Le populaire leaker Greymon affirme avoir eu accès aux données du modèle AD102, qui comportait des TGP de 450W, 650W et 850W, bien qu’il n’ait pas précisé s’il s’agit de la même carte graphique ou si chaque valeur concerne un produit différent.

Mais les différents leakers semblent s’accorder sur le fait que la Nvidia GeForce RTX 40 arrivera en septembre de cette année. La société a déjà déclaré que le processus 5nm du taïwanais TSMC promet une amélioration des performances allant jusqu’à 16% par rapport au 7nm actuel.

Alors, attendons plus de nouvelles, qui arriveront certainement au cours des prochains mois.