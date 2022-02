OPPO Find X5 Pro : Un excellent smartphone avec de grands arguments photographiques

OPPO est l’une des marques à la croissance la plus rapide sur le marché des smartphones, grâce à ses propositions. Avec un équipement équilibré et de bons arguments, ils captivent les utilisateurs et leurs préférences.

Après plusieurs mois de rumeurs et même d’attentes, voici une excellente nouvelle. OPPO Find X5 a été introduit et apporte de nombreuses nouvelles importantes dans de nombreux domaines.

Composée de 3 éléments, la famille OPPO Find X5 est officiellement arrivée aujourd’hui et promet de conquérir le marché avec toutes ses spécifications. Plus que de réunir du matériel de pointe et un bon système, il apporte de nouvelles fonctionnalités que la marque a créées.

Nous parlons de la nouvelle unité de traitement d’images neurales dédiée, qui veut révolutionner la capture d’images, dans des conditions plus difficiles. Le MariSilicon X est extrêmement puissant pour la capture d’images nocturnes.

Il améliore la qualité de la photographie grâce à son architecture 6 nm de pointe, son traitement RAW en temps réel et ses performances 4K AI jusqu’à 20 fois plus rapides.

Un autre argument de l’OPPO Find X5 Pro est le matériel qui a été choisi pour le créer. Nous avons ainsi un Snapdragon 8 Gen 1, un stockage qui démarre à 256 Go et une RAM qui se situe à 12 Go.

On retrouve également une batterie de 5000mAh qui promet une autonomie pouvant aller au-delà d’une journée. Ce smartphone garantit ainsi la prise en charge d’une charge jusqu’à 80 watts, qui + et jusqu’à 50 watts sans fil. Avec cette capacité, il sera possible de récupérer la charge d’une journée d’autonomie avec une charge de 15 minutes.

En gardant la conception du modèle précédent, il existe des différences substantielles dans certains éléments. Il conserve un aspect poli et une finition céramique de qualité supérieure, ce qui lui confère une sensation forte et protectrice.

Il a un dos en céramique véritable ultra-rigide qui crée une texture de surface qui réduit les empreintes digitales. Il suit également une pente parfaitement lisse et régulière pour amortir le module caméra.

Quelque chose de nouveau avec l’OPPO Find X5 Pro est l’arrivée d’un nouveau partenaire, une étape importante dans le domaine de la photographie. Nous parlons de Hasselblad, qui apporte des détails importants qui passent inaperçus pour de nombreux utilisateurs.

Dans un module de photographie qui a été modifié dans sa conception, étant plus fonctionnel, il y a 3 appareils photo, avec 2 de 50 MP, Wide et Ultra Wide, et un de 13 MP avec zoom 2x. Au recto, nous avons une facture de 32 MP.

La famille OPPO X5 a 2 autres éléments, les X5 et X5 Lite, qui ont des caméras similaires, mais avec quelques arguments manquants. Il y a même un écran plus petit et moins de RAM pour les utilisateurs.

Les ventes du nouvel OPPO commencent le 21 mars, les préventes commençant le 4. L’OPPO Find X5 Pro 5G sera disponible en blanc céramique et noir émail et aura un prix de 1 299 €. L’OPPO Find X5 5G sera disponible en blanc et noir et aura un prix de 999 €. Enfin, l’OPPO Find X5 Lite 5G sera disponible dans les couleurs Star Blue et Starry Black et coûtera 549 €.

Ceux qui effectuent l’achat pendant la période de prévente auront les offres suivantes :