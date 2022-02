Suggestion : 4 mini PC pour tous les portefeuilles et toutes les exigences

Le segment des mini PC dispose d’une offre de plus en plus large avec des propositions performantes. Ce sont des machines minimalistes pour équiper n’importe quel bureau, elles peuvent être facilement transportées chaque fois que nécessaire et connectées à des périphériques pour continuer à avoir la même expérience utilisateur et toutes les informations présentes.

Aujourd’hui, nous mettons en évidence quatre modèles disponibles avec des spécifications et des prix différents, répondant aux différents besoins des utilisateurs.

4 mini PC pour tous les portefeuilles et exigences

NVISEN MU05 – Intel Core i7-1165G7

Le NVISEN MU05 est le plus puissant des mini-ordinateurs présentés. Il s’agit d’une machine équipée du processeur Intel Core i7-1165G7 et de la carte graphique Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs.

Il apporte 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, mais prend en charge jusqu’à 64 Go et 1 To, respectivement. De plus, il prend toujours en charge un SSD SATA 2,5″ jusqu’à 2 To.

Cette machine est déjà équipée de Windows 11 comme système d’exploitation. Il est livré avec une connexion Wi-Fi et Bluetooth 4.2, dispose de deux ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, un port USB Type-C, deux HDMI, un DP, une connexion Ethernet et une connexion jack 3,5 mm.

S’agissant d’un mini PC, il est à noter qu’il pèse 850g et mesure 12,8 x 12,8 x 4,2 cm.

Le Mini PC NVISEN MU05 est disponible en précommande pour seulement 527,97 €, en utilisant le code de réduction BGMNMU05K, disponible pour 100 unités. Une fois épuisé, vous pouvez utiliser le code BGMNMU05H pour obtenir le prix de 571,96 €. Les prix incluent la TVA et les frais.

NVISEN MU05

NVISEN MU02 – Intel Core i7-1065G7

De la même marque, nous soulignons une version antérieure équipée d’Intel Core i7-1065G7. Ce modèle dispose également de 16 Go de RAM pouvant aller jusqu’à 64 Go, et d’un SSD de 512 Go, il prend également en charge un SSD SATA 2,5″ jusqu’à 2 To.

A noter qu’au niveau des interfaces de connexion, il propose les mêmes options que le modèle décrit ci-dessus, cependant, il ne dispose que d’un seul port HDMI. Il est livré avec Windows 10 préinstallé.

Le NVISEN MU02 est disponible au prix promotionnel de 457,57 €, avec le code BGMU02SP. Dans ce cas également, l’expédition est disponible depuis l’Europe.

NVISEN MU02

CHUWI CoreBox – Intel Core i5-5257U

Le CHUWI CoreBox est un mini PC équipé d’un processeur Intel Core i5-5257U et d’une carte graphique Intel Iris Plus Graphics 655. Il dispose de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage (SSD), jusqu’à 1 To. De plus, il permet une extension jusqu’à 2 To (disque dur SATA).

Le système d’exploitation qu’il prend en charge est Windows 10, il possède Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x HDMI et un port DC, ainsi qu’une connexion microphone et casque. Il dispose également du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi ac.

Le poids de la CHUWI CoreBox est de 850 g et mesure 17,3 x 15,8 x 7,3 cm.

Le CHUWI CoreBox Mini PC est au prix de 246,38 € avec le code de réduction BGPRCB5. L’expédition se fait depuis l’Europe, avec une livraison rapide.

CHUWI Core Box

Bmax B2 Plus – Intel Celeron N4120

Enfin, nous présentons une option beaucoup plus modeste, avec un processeur Intel Celeron N4120. Il dispose de 8 Go de RAM, d’un SSD de 128 Go et est livré avec Windows 10 préinstallé.

Livré avec Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x lecteur de carte microSD, 2 x HDMI et 1 x USB Type-C. Il dispose du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi ac.

Ce Mini PC Bmax B2 Plus est au prix de 158,38€ avec le code BGPTMNB2P. L’expédition est effectuée à partir d’un entrepôt européen.

Bmax B2 Plus

