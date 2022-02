Les processeurs Intel Alder Lake-P et Alder Lake-U sont arrivés pour plus de 250 ordinateurs portables

Après un certain temps d’attente, Intel a finalement annoncé officiellement ses nouveaux processeurs Alder Lake-P et Alder Lake-U destinés aux ordinateurs portables.

Au total, il existe 20 nouveaux processeurs qui atteindront plus de 250 modèles d’ordinateurs portables. Alors apprenons à connaître toutes les nouvelles.

Les processeurs Intel Alder Lake-P et Alder Lake-U pour ordinateurs portables sont arrivés

C’est mercredi (23) qu’Intel a officiellement annoncé ses nouveaux processeurs Alder Lake-P et Alder Lake-U. Il s’agit de la nouvelle extension de la gamme actuelle de processeurs de 12e génération de la société nord-américaine, destinée aux ordinateurs portables.

Au total, la marque propose désormais 20 nouveaux processeurs pour ordinateurs portables conçus dans un souci de hautes performances et de faible consommation d’énergie. Le principal objectif de ces puces sera alors le marché des ordinateurs portables ultra-fins et légers.

Les nouveaux processeurs Intel Alder Lake-P et Alder Lake-U seront officiellement disponibles à partir de mars prochain. Les partenaires qui recevront la nouvelle ligne seront les marques Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung, entre autres. Selon les détails, 250 ordinateurs portables avec les nouveaux GPU seront lancés.

Selon Chris Walker, vice-président d’entreprise et directeur général des plates-formes client mobiles chez Intel :

Après avoir lancé le processeur d’ordinateur portable le plus rapide pour les joueurs, nous élargissons maintenant notre famille de processeurs Intel Core de 12e génération pour offrir un énorme bond en avant dans les performances des ordinateurs portables fins et légers, et des technologies de pointe allant de l’ultra-fin aux amateurs de performances dans un design élégant.

Ces nouveaux processeurs mobiles Intel Alder Lake-P et Alder Lake-U présentent une conception fine et légère et sont basés sur l’architecture hybride de performance d’Intel. En bref, ils présentent ainsi une combinaison de cœurs de performance (cœurs P) et de cœurs d’efficacité (cœurs E).

Les utilisateurs pourront profiter de plusieurs améliorations, des appels vidéo, de la navigation Web et de la retouche photo. La gestion des tâches se fera intelligemment au bon cœur au bon moment pour un multitâche optimal, en s’appuyant sur la puissance d’Intel Thread Director dans Windows 11.

Découvrez quelques-unes des fonctionnalités des nouveaux processeurs qui tirent pleinement parti des performances par watt du processus Intel 7 :