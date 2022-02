Un iPhone d’occasion vaut deux fois plus qu’un Android dans les programmes de reprise d’aujourd’hui

L’un des moyens de garantir l’échange de nouveaux smartphones de nombreuses marques repose sur des programmes de reprise. Ceux-ci vous permettent de livrer n’importe quel équipement d’occasion et d’obtenir une remise sur le dernier équipement qui vous est destiné.

Une analyse récente de ces programmes a maintenant révélé une réalité intéressante. Un iPhone d’occasion vaut deux fois plus qu’un Android dans les programmes de reprise actuels.

En plus de garantir une valeur à l’entrée ou une remise sur le nouveau smartphone, les programmes de reprise sont intéressants dans d’autres domaines. Ils permettent de garantir le recyclage des anciens modèles et ainsi de préserver l’environnement et de garantir une prise de conscience sociale.

iPhone XR est le programme le plus échangé

L’analyse d’Assurant, une société spécialisée dans les droits des consommateurs aux États-Unis, a analysé les données sur ces saisies et a tiré quelques conclusions. Le plus intéressant est la différence de valeurs entre les smartphones iPhone et Android, qui est deux fois plus importante.

Dans le domaine des équipements les plus reçus en échange en 2021, le point culminant revient à l’iPhone et à l’iPhone XR en particulier. Le volume d’équipement Apple présenté dans ce rapport montre l’importance du programme de l’entreprise.

Une valeur bien au-dessus de n’importe quel Android

Lorsque l’on approche de la valeur par laquelle ces appareils sont évalués, la grande différence entre l’iPhone et Android apparaît. La valeur moyenne pour 2021, et dans le cas du smartphone Apple, la valeur moyenne était de 199 dollars.

Dans l’univers Android, où le Samsung Galaxy S9 était l’appareil le plus échangé, la valeur de reprise s’élevait à 98 dollars, soit la moitié de ce que l’iPhone était évalué. Même avec cette différence, et en 2021, il y a eu une augmentation de 13% des valeurs des récupérations.

L’âge des retours

Une autre information intéressante présentée est l’âge des smartphones livrés dans les programmes de récupération. Au cours des trois dernières années, l’iPhone a été dans un état supérieur à la moyenne, ce qui signifie que les utilisateurs d’Apple changent moins fréquemment de smartphone.

En moyenne, les iPhones livrés en 2021 dans le cadre des programmes de reprise avaient 3,35 ans, tandis que le reste des smartphones Android avaient 2,97 ans.

Enfin, et avec les données précédentes, on sait que le total reçu des programmes de récupération se déplace des valeurs très élevées, qui continuent de croître chaque année. Cela prouve que les programmes de reprise d’Apple et d’autres fabricants fonctionnent et doivent être maintenus.