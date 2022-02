Enregistrer les données dans Chrome depuis Android ? Cette fonctionnalité va bientôt disparaître

La proximité entre Chrome et Android, tous deux appartenant à Google, a permis la création de nombreuses intégrations importantes entre ce navigateur et ce système d’exploitation. Un exemple est en mode Lite, qui vous permet d’enregistrer des données lorsque vous naviguez sur Internet.

Cela semblait être une fonctionnalité que beaucoup ont choisi d’avoir active, avec un objectif bien défini. Désormais, le Chrome Lite Mode présent sur Android aura ses jours comptés et va bientôt disparaître. Google a déjà pris cette décision difficile.

Introduit en 2014, le mode Lite est l’une des nombreuses fonctionnalités Chrome uniques présentes sur Android. Il permet de sauvegarder les données de manière simple et transparente, donnant à Google le contrôle total de ce processus et de la gestion du trafic.

Les utilisateurs profitent de cette fonctionnalité et parviennent ainsi à réduire considérablement la consommation de données. Sans aucune configuration spécifique, il vous suffit d’activer l’enregistrement dans Chrome et il sera là tout de suite. Google donne également la possibilité de voir ce qui est enregistré de manière simple.





Cette fonctionnalité unique semble maintenant s’apprêter à disparaître de Chrome et Android notamment. Avec la version 100 du navigateur Google cette option ne sera plus accessible et utilisable par tout le monde.

Le 29 mars 2022, avec la sortie de Chrome M100 sur le canal stable, nous désactiverons le mode simplifié, une fonctionnalité de Chrome pour Android que nous avons introduite en 2014 sous le nom d’économiseur de données Chrome pour aider les utilisateurs à utiliser moins de données mobiles sur leurs téléphones. et chargez les pages Web plus rapidement. Au cours des dernières années, nous avons constaté une diminution du coût des données mobiles dans de nombreux pays, et nous avons apporté de nombreuses améliorations à Chrome pour réduire davantage l’utilisation des données et améliorer le chargement des pages Web. Alors que le mode Lite disparaît, nous restons déterminés à faire en sorte que Chrome puisse offrir une expérience de page Web à chargement rapide sur les appareils mobiles.

L’annonce de ce changement est venue sur l’un des forums du géant de la recherche et a été dûment justifiée. La justification de Google semble logique et repose sur l’idée que les données sont de moins en moins chères et de plus en plus accessibles.





Ce changement ne changera pas l’engagement de la marque à améliorer encore Chrome en termes de vitesse de chargement des pages Web et de sauvegarde des données. Celle-ci sera réalisée différemment et intégrée de manière transparente pour l’utilisateur.

Cela met fin à l’une des nombreuses fonctionnalités intéressantes de Chrome, cette fois sur Android. Cela a permis à de nombreuses personnes de sauvegarder des données et de s’assurer que les pages Web se chargent plus rapidement sur le système d’exploitation mobile de Google.