Le graphiste chinois Biren embauche l’ancien designer d’architecture Nvidia

Le secteur des cartes graphiques devient de plus en plus intéressant, plusieurs marques le surveillant de près. Nvidia est le leader incontesté, suivi par AMD. Cependant, d’autres grands noms, comme Intel, se lancent sur ce marché avec d’excellents produits qui peuvent bousculer la course aux meilleurs produits.

En plus des trois sociétés nord-américaines, d’autres marques chinoises commencent également à faire leur apparition face aux équipements les plus populaires. De plus, le fabricant chinois de cartes graphiques Biren a récemment embauché un designer qui a travaillé sur l’architecture de Nvidia.

Le chinois Biren embauche un ancien designer de Nvidia

Biren Technology, un fabricant chinois de cartes graphiques fondé en 2019, a publié une déclaration sur sa page officielle annonçant l’embauche de Yang Chaoyuan. Selon les détails, le nouvel employé de l’entreprise a plus de 35 ans d’expérience dans le développement et la gestion de produits dans l’industrie des puces GPU.

Mais il y a un fait curieux dans le curriculum vitae de Chaoyuan, car il indique avoir travaillé comme directeur de la conception architecturale, de la R&D et de la gestion d’équipe chez Nvidia. Le professionnel était responsable de l’établissement du premier centre de R&D de Nvidia en dehors du siège américain, à savoir à Shanghai, après avoir été directeur général de Nvidia dans cette région chinoise.

En outre, il a également travaillé chez le plus grand fabricant de semi-conducteurs, le taïwanais TSMC. Ici, il a dirigé l’équipe principale de R&D de la plate-forme de conception et de technologie, ayant joué un rôle important dans l’avancement de plusieurs technologies de pointe dans le segment des puces.

En tant que tel, l’embauche du concepteur ajoutera plus de valeur à la fois à Biren Technology et à l’industrie des cartes graphiques en Chine.

Dans le communiqué, Biren dit que le nouvel employé est très confiant dans l’avenir du développement technologique dans sa nouvelle entreprise, ajoutant que l’industrie chinoise des semi-conducteurs traverse un moment important de développement.

L’entreprise chinoise se concentre principalement sur les cartes graphiques haut de gamme à usage domestique. Cependant, cette année, sa première puce à usage général devrait être lancée, qui peut être utilisée dans les villes intelligentes, les centres de données, l’analyse de données volumineuses, la conduite autonome, les soins de santé et les soins de santé, les sciences de la vie, les jeux en nuage, entre autres.

Cela pourrait-il être une autre menace pour Nvidia et le leadership d’AMD ?