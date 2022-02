La fonction de capture automatique de la PlayStation 5 est enfin déployée pour de vrai cette fois

Es-tu vraiment vraiment sûr ? Sony lance enfin les captures automatiques sur la PlayStation 5 – à nouveau. Vous vous souviendrez peut-être qu’il a testé la fonctionnalité en version bêta au Japon et au Canada en octobre avant de la déployer apparemment aux États-Unis en janvier. Cependant, aussi soudainement que les utilisateurs ont commencé à voir la fonctionnalité apparaître sur leurs consoles, Sony l’a supprimée.

De toute évidence, les captures de jeu ont été diffusées par erreur à une poignée de propriétaires de PS5. Cette fois, c’est pour de vrai, comme l’indique l’annonce officielle de Sony sur Twitter, ce qu’il n’a pas fait en janvier. Comme nous le soupçonnions la dernière fois, ce sera un déploiement progressif pour réduire la charge sur les serveurs et donner à Sony le temps de s’adapter au trafic supplémentaire.

Nous déployons progressivement la possibilité de partager vos captures de jeux PS5 via PS App dans plus de régions ! Les Amériques sont les premières, avec plus de pays le mois prochain. Détails : https://t.co/yskER3hn8t pic.twitter.com/8sfrm6PZZj – PlayStation (@PlayStation) 23 février 2022

Sony l’introduira d’abord dans les pays d’Amérique du Nord, du Sud et d’Amérique centrale, notamment l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Japon, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, les États-Unis, et l’Uruguay. Il commencera à être déployé dans d’autres régions du monde en mars. Ce sera une fonctionnalité standard sur la PS5, donc aucun abonnement PlayStation Plus n’est nécessaire.

Si vous avez manqué les nouvelles en octobre, Game Capture (également connu sous le nom de téléchargement automatique et capture automatique) permet aux utilisateurs de PS5 de basculer un paramètre qui envoie automatiquement des captures d’écran et de courts clips vidéo vers le cloud. Sony stocke le média jusqu’à 14 jours avant de le supprimer des serveurs pour faire de la place pour plus. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent accéder à leurs captures depuis leur téléphone à l’aide de l’application PlayStation. À partir de là, ils peuvent faire ce qu’ils veulent : les stocker sur leur pellicule, les partager sur les réseaux sociaux ou les envoyer sur leur PC.

Une fois que les joueurs ont reçu la mise à jour, un avis devrait apparaître leur permettant d’activer les téléchargements automatiques sur place. S’ils manquent le message, le paramètre se trouve dans Paramètres> Captures et diffusions> Captures. Là, ils trouveront la bascule pour l’activer ou le désactiver.