Étudiez l’activité enregistrée dans le cerveau d’un homme après sa mort

Le cerveau est probablement l’un des organes les plus impressionnants de notre corps. En fait, les scientifiques y consacrent des recherches infinies et, même ainsi, il reste encore beaucoup à savoir. Une nouvelle étude a enregistré l’activité cérébrale d’un homme dans les derniers instants de sa vie.

Les résultats pourraient nous aider à comprendre ce qui arrive à notre cerveau quelques instants avant notre mort.

Un groupe de scientifiques a accidentellement retrouvé l’un des organes les plus impressionnants du corps humain lorsqu’il s’est « éteint ». Cet accident a offert aux responsables l’occasion de comprendre ce qu’il advient du cerveau à la mort.

Un homme a été branché à une machine qui surveillait son cerveau, un électroencéphalogramme, à la recherche de signes de convulsions, lorsqu’il a eu une crise cardiaque et est décédé. Pendant ce temps, et jusqu’à 15 minutes après sa mort, heureusement, la machine n’a cessé de collecter des données sur son cerveau.

L’étude a été publiée dans Frontiers In Aging Neuroscience et s’est concentrée sur un homme de 87 ans traité pour l’épilepsie.

Notre cerveau se rappelle-t-il des souvenirs, comme dans un film, au moment de la mort ?

Les scientifiques ont remarqué que dans les 30 dernières secondes du rythme cardiaque, il y avait une augmentation d’un certain type d’ondes cérébrales. Appelées ondes gamma, celles-ci sont associées à des fonctions cognitives plus sophistiquées et sont particulièrement activées lorsque nous nous concentrons, rêvons et méditons, ainsi que lorsque nous récupérons des souvenirs et traitons des informations.

Maintenant, les ondes cérébrales enregistrées suggèrent que lorsque nous mourons, nous éprouvons la même activité neuronale que nous enregistrons lorsque nous rêvons, rappelons des souvenirs ou méditons.

Ces résultats remettent en question notre compréhension de la fin exacte de la vie et soulèvent d’importantes questions ultérieures, telles que celles liées au moment du don d’organes. Une chose que nous pouvons apprendre de cette étude est que même si nos proches ont les yeux fermés et sont prêts à nous laisser nous reposer, leur cerveau rejoue peut-être certains des moments les plus agréables de leur vie.

A déclaré Ajmal Zemmar, neurochirurgien à l’Université de Louisville et responsable de l’étude.

Malgré les résultats curieux, les chercheurs ont noté que l’étude était la première du genre et qu’elle impliquait un cerveau déjà endommagé par l’épilepsie. Pourtant, ils pensent que cela pourrait ouvrir la porte à de nouvelles investigations qui mèneront à une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau à la fin de notre vie.

