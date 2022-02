Apple s’attaque au harcèlement AirTag dans la version bêta d’iOS 15.4

En un mot : Apple semble résoudre plusieurs problèmes concernant le harcèlement dans la version bêta la plus récente d’iOS15.4. Il a modifié la notification de connexion iCloud, raccourci le temps d’alerte et ajouté un suivi précis au cas où le haut-parleur aurait été désactivé. Il avertira également les utilisateurs si les AirPod de quelqu’un d’autre les suivent.

La dernière version bêta d’iOS 15.4 vient d’être déployée et de nouvelles fonctionnalités commencent à arriver au fur et à mesure que les testeurs s’y plongent. Nous savons déjà que son identification faciale tant attendue et très retardée avec un masque est incluse. Il obtient également Tap to Pay, un widget Apple Card et une nouvelle voix Siri « non sexiste ». Apple modifie également la façon dont les AirTags interagissent avec les iPhones pour répondre aux récentes préoccupations concernant le harcèlement.

Comme le note 9to5Mac, lors de la configuration d’un AirTag, iOS 15.4 indique très clairement avec une notification contextuelle qu’il est lié à l’identifiant Apple de l’utilisateur et que les AirTags sont conçus pour avertir les victimes. Il note qu’Apple remettra les informations d’identification aux forces de l’ordre si elles sont utilisées illégalement.

En plus du nouvel avis, les développeurs ont raccourci le temps nécessaire avant que les utilisateurs ne soient informés qu’un AirTags est avec eux. Le timing était quelque chose qu’Apple a dit qu’il modifierait après le lancement lorsque les appareils seraient sortis un peu dans la nature. Bien sûr, le moment de l’alerte ne peut pas surmonter un attaquant désactivant le haut-parleur dans l’AirTag.

Cependant, la désactivation d’un haut-parleur n’affecte pas le suivi. Les utilisateurs verront toujours les notifications à l’écran. L’alerte sonore était plus pour trouver le tracker escroc. Pour atténuer cela, Apple a ajouté une fonctionnalité permettant de localiser avec précision un AirTag non autorisé lorsqu’il est détecté à l’aide du suivi à bande ultra large. Auparavant, cette technique n’était utilisée que pour identifier les télécommandes d’un utilisateur. Cependant, cela ne fonctionne que si le Tag de quelqu’un d’autre a voyagé avec vous.

Les utilisateurs ont la possibilité de suivre leurs propres AirPod depuis un certain temps déjà. Bien qu’il n’y ait eu aucun rapport d’utilisation d’AirPods pour suivre quelqu’un, le potentiel est là car ils fonctionnent de la même manière que les AirTags. Pour y remédier avant qu’il ne devienne un problème, une fonctionnalité semi-liée d’iOS 15.4 est la détection des AirPod malveillants. Bien que vous ne puissiez pas trouver les AirPod de quelqu’un d’autre, iOS 15.4 vous alertera s’il détecte un ensemble qui vous suit. Ainsi, des fonctionnalités anti-harcèlement similaires semblent se répercuter sur d’autres appareils Apple faciles à masquer.

Crédit image : Ajay Suresh (CC BY 2.0)