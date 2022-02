Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit, une aventure en Europe

Les studios Tag Of Joy travaillent sur leur prochain projet; Couronnes et pions : royaume de tromperie.

Le jeu est une aventure point’n click « à l’ancienne » qui reflète aussi un peu l’histoire de l’Europe et de la Lituanie elle-même, en particulier.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran de Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit, c’est un jeu qui nous transporte immédiatement dans le temps vers d’autres époques. Une époque où les aventures point’n click régnaient et se présentaient comme les jeux les plus appréciés par tous les joueurs.

Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit est en cours de développement par l’un des principaux créateurs de Broken Sword 2.5, ce qui explique une grande partie de son environnement et de son gameplay. Le jeu tirera de fortes influences de titres tels que Broken Sword et Syberia.

Ce jeu des studios Tag Of Joy est une aventure mélancolique, pleine de mystère et qui nous emmène explorer un peu du passé de l’Europe, avec un focus particulier sur le pays méconnu qu’est la Lituanie.

Ainsi, celui qui jouera ce titre se lancera dans un voyage historique à travers le Grand-Duché de Lituanie ainsi que d’autres sujets tels que les opérations silencieuses du KGB et son influence dans cette partie du globe.

Dans Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit, nous contrôlons Milda, une fille de Chicago qui reçoit un héritage inattendu de son grand-père : une maison en Lituanie.

Curieuse de l’héritage désormais reçu, Milda part pour l’Europe mais dès son arrivée, elle est immédiatement confrontée à un inconnu qui la menace et qui veut qu’elle renonce à son héritage.

Déterminée à percer le mystère derrière son héritage et la menace de l’homme mystérieux qui la menaçait, Milda enquête dans la maison et découvre des documents très anciens, du XVe siècle.

Encore plus curieuse, Milda se lance dans une aventure plus grande qu’elle ne l’imaginait qui implique une relique perdue dans le temps et des histoires perdues sur un roi qui n’a jamais vu le jour.

Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit, qui propose une mécanique rétro point’n click, présentera plusieurs énigmes à résoudre cachant de nombreux mystères et une partie de l’histoire européenne à découvrir. Tout cela dans des scénarios dessinés à la main qui donnent au jeu un environnement extrêmement agréable.

Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit sortira plus tard cette année sur PC.