L’Ukraine visée par une cyberattaque à grande échelle (DDoS)

La tension entre l’Ukraine et la Russie est plus qu’évidente ! Malgré les opérations sur le terrain, les attaques, comme prévu, se déroulent déjà numériquement. L’Ukraine est la cible d’une cyberattaque à grande échelle et les banques et les ministères sont touchés.

Selon ce qui est révélé, les attaques sont du type Distributed Denial-of-Service (DDos).

L’Ukraine est victime d’une attaque par déni de service distribué

Selon l’agence de presse ukrainienne Interfax, les services de plusieurs institutions en Ukraine, dont les ministères de la Santé, de la Sécurité et des Affaires étrangères, ont été désactivés, suite à une attaque par déni de service distribué (également connue sous l’acronyme DDoS, en anglais ). Selon une source gouvernementale, plusieurs banques du pays seraient également touchées, révèle JN.

Une attaque par déni de service distribué (DDoS) est une tentative de rendre les ressources ou les services d’un système indisponibles pour ses utilisateurs. Ce type d’attaque, comme son nom l’indique, est effectué par plusieurs machines. L’attaque bombarde la cible avec un trafic illégitime généré par des « machines esclaves », permettant, dans de nombreuses situations, aux attaquants de prendre le contrôle du système.

Pour le moment, l’origine des attentats est encore inconnue, même si tout porte à croire qu’ils pourraient être associés à la Russie, comme cela s’est produit par le passé.

Les autorités ukrainiennes avaient déjà enregistré au cours de la semaine que des plans de pirates informatiques étaient en cours pour lancer des attaques majeures contre diverses institutions.