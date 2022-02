iOS 15.4 beta 4 apporte des alertes anti-harcèlement aux AirTags et autres accessoires Apple

Il ne fait aucun doute qu’Apple a créé un puissant réseau de localisation d’objets. Bien que les AirTags soient désignés comme les appareils qui sont au centre de ce réseau, pour le meilleur ou pour le pire, la vérité est qu’il existe déjà un large éventail d’autres balises et appareils faisant le même service. Bien sûr, le côté obscur de la force est toujours à l’affût pour profiter de ces technologies utiles et Apple dans iOS 15.4 beta 4 ajoute des alertes anti-harcèlement.

Dans la version bêta lancée hier, les utilisateurs disposent désormais de plus d’options pour le réseau Find.

Le réseau Find est si tentaculaire qu’il peut être utilisé pour retrouver un iPhone volé qui est éteint. Il peut être utilisé pour trouver d’autres appareils Apple tels que les AirPods, et il peut même être utilisé pour trouver des AirTags et d’autres gadgets dotés de la même technologie.

Mais que se passe-t-il si ces gadgets sont utilisés pour traquer les gens ?

Eh bien, cela a été le problème. Le réseau est si efficace et capable que certains ont déjà utilisé des AirTags pour chasser des personnes et des objets, et il y a même des condamnations avec des peines de prison. Ces cas obligent Apple à développer des mécanismes pour protéger les personnes.

Ainsi, avec la sortie d’iOS 15.4 beta 4, l’application Find apporte de nouveaux paramètres de notification qui permettent aux utilisateurs de modifier séparément des options Find & Follow spécifiques.

De plus, Apple précise également quel type d’accessoire est détecté en mouvement avec quelqu’un (en précisant par exemple qu’il s’agit d’une paire d’AirPods).





Cette nouvelle version devrait être très proche de sa version finale et apporte de nombreuses nouveautés à plusieurs niveaux, comme nous l’avons déjà montré ici.