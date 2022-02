Le GPU Intel Arc A380 déçoit dans les premiers benchmarks, mais il y a encore de l’espoir

La vue d’ensemble : Intel a récemment confirmé que ses GPU Arc de bureau allaient sortir de l’ombre au deuxième trimestre 2022, et a également promis d’en livrer des millions aux joueurs plus tard cette année. Les premiers benchmarks OpenCL ne semblent pas si prometteurs, mais il y a toujours de l’espoir que les GPU discrets d’Intel pourraient gagner le cœur de certains joueurs dans ce qui est par ailleurs un marché passionné, où les prix et la disponibilité sont les facteurs les plus importants pour prendre une décision d’achat.

Les GPU Arc (Alchemist) d’Intel sont encore entourés de mystère, et les attentes qui les entourent ont été tempérées par la pénurie continue de puces et les rumeurs de lenteur des progrès dans le développement des pilotes. La société dit que nous verrons les premiers modèles d’ordinateurs portables à partir du mois prochain, mais en dehors de quelques fuites étranges et du petit teaser occasionnel de Raja Koduri, les détails sur les prochains GPU sont rares.

Grâce à un examen effectué par SiSoftware sur le matériel de pré-version, nous avons maintenant une meilleure idée de ce à quoi s’attendre, du moins en ce qui concerne la carte graphique « A380 » d’entrée de gamme de la gamme Alchemist. Du point de vue des spécifications, l’A380 dispose apparemment de 128 unités de calcul pour un total de 1024 shaders, associés à six gigaoctets de GDDR6 fonctionnant à 14 Gbps. De plus, 16 unités matricielles Xe (XMX) peuvent être utilisées pour la solution de mise à l’échelle XeSS d’Intel.

Il convient également de noter que SiSoftware n’a utilisé que des références OpenCL dans ses tests, de sorte que les résultats peuvent ne pas être indicatifs des performances de jeu. Malgré un bus mémoire 96 bits, la carte A380 d’Intel était légèrement plus lente que la Radeon RX 6500 XT d’AMD, qui dispose d’un bus mémoire 64 bits encore plus modeste. Elle était également nettement plus lente que les cartes graphiques d’entrée de gamme RTX 3050 et GTX 1660 Ti de Nvidia.

Ces résultats ne semblent pas bons pour les GPU discrets tant attendus d’Intel, à l’exception de la consommation électrique qui est évaluée à 75 watts – nettement inférieure au TGP de 107 watts du RX 6500 XT et au TGP de 120 watts du GTX 1660 Ti. Il est possible qu’Intel commercialise l’A380 pour les PC à petit facteur de forme où une faible chaleur et un fonctionnement silencieux pourraient compenser les performances modestes.

Cela dit, les GPU des séries « A500 » et « A700 » devraient être plus puissants, et SiSoftware ne les a pas encore testés. La série A700 aura 512 unités de calcul couplées à 16 gigaoctets de GDDR6 sur un bus 256 bits, et les références divulguées jusqu’à présent suggèrent qu’elle pourrait fonctionner près d’une GeForce RTX 3070 Ti. La série A500 de milieu de gamme devrait être comparable à un RTX 3060 ou même à un RTX 3060 Ti.

Intel affirme que ses premières cartes graphiques de bureau Arc débarqueront au cours du deuxième trimestre de cette année, il ne faudra donc pas longtemps avant que nous puissions les voir en action. Derrière le rideau, la société débauche également des vétérans d’AMD pour travailler sur son ambition de devenir un véritable troisième acteur dans l’espace GPU discret.

