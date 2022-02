Bilan : la montre connectée Fitbit Sense, une option encore à envisager ?

Fitbit Sense a été lancé fin septembre 2020 en tant que produit le plus avancé de la marque. Cette smartwatch a été l’une des premières à recevoir l’approbation de la FDA pour sa fonction d’électrocardiogramme. Nous parlons d’une montre intelligente qui vous aide à régler votre corps avec des outils de gestion du stress, la santé cardiaque, la SpO2, la température de la peau et plus encore.

Après une longue période avec le Fitbit Sense en main, nous avons fait une analyse détaillée où nous avons montré qu’il pouvait encore être une bonne option dans le segment des smartwatch.

Fitbit est une société américaine d’électronique grand public et de fitness basée à San Francisco, en Californie. Sa gamme de production comprend des trackers d’activité, des montres intelligentes, des appareils de technologie sans fil qui mesurent des données telles que le nombre de kilomètres parcourus, la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, les pas gravis et d’autres mesures personnelles impliquées dans la forme physique.

Avant octobre 2007, la société s’appelait Healthy Metrics Research. Bien que ces appareils semblent augmenter l’activité physique, il existe peu de preuves qu’ils améliorent les résultats pour la santé. En 2019, Google a annoncé son intention d’acheter Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. La transaction a été finalisée en janvier 2021, suite aux approbations réglementaires aux États-Unis et en Europe.

Caractéristiques de Fitbit Sense

La fonction principale de cette smartwatch est de contrôler l’état de notre corps. Cependant, cela va beaucoup plus loin que cela. Il dispose de fonctionnalités telles que l’assistance vocale (pour les appels, par exemple), les notifications, le contrôle de la musique, l’application pour trouver votre téléphone, parmi bien d’autres.

Le Fitbit Sense transmet un confort remarquable, non seulement en raison de la façon dont il est structuré, mais aussi en raison de la manipulation facile de la taille de la sangle. D’autres bracelets et différentes couleurs sont disponibles sur le site de la marque.

Dans le précédent Fitbit, le bracelet avait un mécanisme de boucle classique, similaire à celui des montres conventionnelles, mais cette fois Fitbit a opté pour un système plus similaire aux bracelets Apple Watch. Le fermoir est robuste, ferme, ne s’ouvre pas avec des mouvements brusques et l’expérience est très positive.

Mais au-delà des spécifications, l’un des gros changements réside dans le design de l’écran lui-même, qui n’est finalement plus carré. Fitbit a arrondi les coins de l’écran, profitant (un peu) plus des bords latéraux et offrant une esthétique beaucoup plus premium. La montre est un peu plus circulaire que la Fitbit Versa 2 et l’affichage correspond parfaitement à ce design remanié.

Dans la boîte Fitbit Sense

La boîte comprend le Fitbit Sense, deux bracelets amovibles classiques (un petit et un grand), un chargeur, un livre d’assistance pour commencer et un livre avec toutes les informations sur le produit.





bouton sensible à la pression

La montre conserve l’essence du design des modèles précédents, mais a quelque chose que nous n’avons vu jusqu’à présent que sur certains bracelets Fitbit : un bouton sensible à la pression. Toutes les montres Fitbit ont un bouton physique sur le côté qui fait office de bouton d’accueil, mais Fitbit l’a supprimé sur le Sense.

Les performances de ce bouton intégré peuvent être améliorées, notamment par rapport aux performances des modèles précédents. Il faut un certain temps pour s’habituer à la position et la détection tactile n’est pas toujours parfaitement précise.

Au fil des tests, nous avons vu à plusieurs reprises que le bouton n’interprétait pas correctement le toucher. Cela ne semble pas être un problème matériel, mais plutôt un problème logiciel, il semble donc possible de résoudre ce problème avec des mises à jour.

Interface : une grande amélioration

Parlons donc des performances. Fitbit n’a pas révélé le modèle de processeur, de RAM et de mémoire interne de votre appareil, bien qu’il soit également vrai que le Sense n’aspire pas à rivaliser en puissance avec d’autres montres haut de gamme comme l’Apple Watch Series 6 ou la Galaxy Watch 3. La Fitbit Sense est une montre sportive et son principal attrait réside dans ses capteurs et ses fonctionnalités.

Cela dit, Fitbit a revu l’interface de la montre pour la rendre plus complète. Bien que le menu de l’application reste le même et qu’on continue d’y accéder en glissant vers la gauche, tout le reste a été remodelé :

Faites glisser vers le bas : nous avons accès aux notifications en attente.

Faites glisser vers la droite : accédez au panneau des paramètres rapides et au pourcentage de batterie, qui se trouvait auparavant au-dessus de la zone de notification.

Glisser vers la gauche : on accède aux applications.

Glisser vers le haut : nous avons accès aux données physiques de la journée en cours.

Chargeur et capteurs Fitbit Sense

Dans la zone inférieure, nous avons le capteur de fréquence cardiaque avec ses deux LED vertes et le capteur SpO2, également appelé oxymètre de pouls, avec sa LED rouge et infrarouge. Le premier mesure notre fréquence cardiaque et le second est chargé de mesurer la saturation en oxygène du sang.

On retrouve également les quatre broches de charge. Fitbit a pris son chargeur à clip et opté pour un type de socle de recharge qui fonctionne mieux et qui est plus polyvalent.

Le chargeur est le même que le Fitbit Versa 3, donc si vous avez un Fitbit Versa 3 à la maison, vous pouvez utiliser votre chargeur pour charger Sense. Il est aussi un peu plus petit et plus élégant. Si vous avez un appareil plus ancien que le Fitbit Sense/Versa 3, vous ne pourrez malheureusement pas utiliser cet ancien chargeur.

Capteur EDA

Passons maintenant en revue son offre en termes de capteurs et commençons par le capteur EDA, c’est-à-dire le capteur d’activité électrodermique. Ce capteur mesure de minuscules changements électriques dans la peau, une métrique qui, selon Fitbit, peut être utilisée pour comprendre la réponse de notre corps au stress. Pour faire un test, ouvrez simplement l’application et placez la paume de votre main sur la montre, en vous assurant qu’elle touche le cadre métallique.

Une fois le test effectué, la montre nous permet de marquer notre niveau de stress (avec des émojis) et nous invite même à faire une séance de respiration ou d’attention. Tous les utilisateurs qui n’ont pas utilisé Fitbit Premium pourront accéder à l’expérience, et ceux qui l’ont déjà payée auront accès aux informations à partir du moment zéro.

Cela dit, décomposons un peu la métrique du capteur EDA. La gestion du stress prend en compte trois facteurs, eux-mêmes basés sur différents aspects :

Réactivité : Utilise la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la fréquence cardiaque au repos (RHR), la fréquence cardiaque de sommeil au-dessus de la RHR et l’activité électrodermique de la peau. Plus il est élevé, plus on suppose que notre corps a montré des signes d’activité moindre du système nerveux autonome ces derniers jours, donc plus il est élevé, mieux c’est.

Effort : Utilise les pas quotidiens, l’activité hebdomadaire et le score de fatigue physique. Un nombre plus élevé signifie que nous équilibrons bien les avantages de l’exercice avec l’usure à court terme. En d’autres termes, nous faisons de l’exercice et nous nous reposons autant que nécessaire.

Schémas de sommeil : utilisation du sommeil retardé dans le temps, agitation ou autres schémas perturbateurs la nuit précédente, sommeil paradoxal et sommeil profond la nuit précédente. Plus il est élevé, meilleur est notre sommeil et donc meilleur est notre niveau de stress.

Capteur de température cutanée : nouveau sur Fitbit Sense

Un autre nouveau capteur est un capteur de température cutanée, qui mesure les variations de température pendant la nuit. Selon Fitbit, la température de la peau varie d’une nuit à l’autre et peut être due à la température ambiante, à la literie, au rythme circadien, au cycle menstruel ou à l’apparition de fièvre.

Ce que nous voyons dans l’application, c’est que notre température la veille, la nuit, était de X ºC supérieure ou inférieure à notre température moyenne. Comment cela nous affecte-t-il ? Ce n’est pas clair. C’est une mesure qui, contrairement aux minutes de sommeil ou à la zone active, n’ajoute pas grand-chose à notre vie quotidienne.

Capteur SpO2

Dommage qu’ayant ce capteur sur la montre on ne puisse pas faire de test à tout moment. En fait, cela ne fonctionne que la nuit et pour activer la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang, nous devons utiliser un « cadran » spécifique.

Pour vérifier les données, il est nécessaire d’utiliser le cadran de montre spécifique ou de le faire depuis l’application, dans la section des mesures de santé.

Application Fitbit

L’application Fitbit est, en un mot, le cerveau de la montre. Celui-ci est chargé de vous tenir à jour et de conserver toutes vos données au jour le jour. Il est conseillé que, chaque fois qu’il est supprimé, il soit synchronisé avec l’application afin que toutes ces données soient enregistrées.

C’est aussi à travers cette « application mère » que l’on choisit les applications que l’on veut être sur la montre. Pour cela, l’application Fitbit dispose d’un magasin intégré avec des applications. Comme si cela ne suffisait pas, il contient toujours des évaluations, des défis, des vidéos pour se détendre, des vidéos de recettes, un système de messagerie, une option pour créer une famille, des groupes et même une option de compte premium qui vous offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Lors de la première ouverture de l’application, vous devrez créer un compte et entrer une série de données – l’appareil que vous souhaitez configurer, nom complet, e-mail, mot de passe, anniversaire, taille, poids, configuration Wi-Fi, entre autres .

Meilleures pratiques et précautions lors de l’utilisation de Fitbit Sense

Ensuite, on vous montrera les bonnes pratiques d’utilisation de Sense – comment ajuster les bracelets, comment l’ajuster à votre poignet, comment accéder à ses fonctionnalités et même des conseils d’utilisation et d’entretien.

Cette application comprend également une version premium dont vous pouvez profiter gratuitement pendant 6 mois. Cette version vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités représentées ci-dessous.

Certaines applications Fitbit Sense

Les fonctionnalités qui seront mentionnées ci-dessous sont intégrées à la montre et vous pourrez enregistrer et avoir accès à toutes leurs données dans l’application. Tous utilisent des capteurs spécifiques, capteurs cités plus haut.

Exercer

Cette fonctionnalité est certainement l’une des plus utilisées. Ici, vous pouvez choisir le type d’exercice que vous ferez, comme la course, la marche, le vélo, le circuit, les escaliers, le kickboxing, la natation, les poids, le golf, le pilates, le spinning, le tennis, le yoga, entre autres.

Lorsque vous démarrez l’un de ces entraînements, vous pouvez toujours modifier tout ce qui apparaît ou non sur votre écran Sense. Par exemple, si vous sélectionnez la course à pied, vous aurez accès aux kilomètres parcourus, aux calories brûlées, au type d’objectif ou à d’autres fonctionnalités auxquelles vous souhaitez accéder facilement.

Dans l’application, vous avez un accès détaillé à votre type d’exercice physique. Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir que tout est enregistré, du temps d’entraînement au nombre de pas effectués. Sans aucun doute une fonctionnalité très complète.

Alarme

Si vous êtes une personne qui a un très gros sommeil ou qui perd toujours la notion du temps, sachez que Sense dispose d’une application d’alarme qui vous permet de configurer jusqu’à 8 alarmes à la fois.

Vous pouvez également choisir l’option Smart Wake. Cette option fera en sorte que l’alarme décide du meilleur moment pour se réveiller.

chronomètre

Lorsque l’on fait de l’exercice physique, il est normal d’aimer réguler le temps de chaque série. Sense a une application chronomètre très facile à utiliser. Il fonctionne comme un chronomètre ordinaire et vous permet d’enregistrer les temps quand vous le souhaitez.

Emplacement du téléphone portable

Pour les plus distraits, perdre son téléphone portable est courant. Avec FitBit Sense, un seul clic suffit pour que votre téléphone se mette à sonner et il est facile de le localiser. Il convient de noter que cette fonctionnalité n’est pas la plus adaptée pour perdre votre téléphone dans un endroit trop éloigné de votre position actuelle.

Les autres

Cette smartwatch vous permet également d’avoir des applications de jeux, cartes, connexion à spotify, uber, application Covid-19, formation spécifique, Home Connect, journaux, parmi beaucoup d’autres.

En résumé…

Bien que le bouton Home ne corresponde parfois pas aux besoins, le FitBit présente de nombreux aspects positifs, mettant en avant, sans aucun doute, les capteurs. Si vous voulez une montre qui vous aide à contrôler un peu plus votre santé, celle-ci fait partie des idéaux, même si ce n’est pas un modèle aussi récent que les autres machines actuellement disponibles sur le marché.

Fitbit Sense est disponible pour 300 € sur la boutique officielle de la marque, mais peut être trouvé pour des prix autour de 250 €.

Fitbit Sense

