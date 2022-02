Le nouveau réseau social de Trump, appelé Truth, censure déjà les premiers utilisateurs

Ce n’est certainement pas une bonne carte de visite pour une plateforme sociale dont la marque de fabrique est « la liberté d’expression ». Parmi les autres cas paradoxaux d’interdiction et de censure, il y a celui de Stew Peters, une personnalité de droite exagérée.

Moins d’une semaine après son lancement aux États-Unis, le réseau social Truth de Donald Trump est déjà en proie à plusieurs problèmes. La plupart des utilisateurs ne peuvent toujours pas s’inscrire en raison d’une longue liste d’attente. A cela s’ajoutent les premiers cas d’interdiction et de censure pour les rares qui ont réussi à y accéder, ou presque.

Matt Ortega, un développeur Web, a déclaré à Mashble qu’il avait reçu un e-mail de Truth Social l’avertissant qu’il était banni de la plateforme. Pourtant Ortega n’avait rien posté, étant toujours sur la liste d’attente pour l’inscription. La raison de l’interdiction est le surnom, @DevinNunesCow. Le nom fait référence à une parodie de Twitter mettant en vedette Devin Nunes, un ancien représentant républicain de Californie, aujourd’hui PDG de Trump Media and Technology Group (TMTG). La parodie était basée sur une laiterie familiale basée dans l’Iowa jamais revendiquée par Nunes dont quelqu’un s’était moqué en créant plusieurs comptes Twitter se faisant passer pour une vache hypothétique appartenant à Nues. « Votre compte @DevinNunesCow a été banni », lit-on dans l’e-mail d’Ortega. « Après un examen minutieux, nous avons décidé de supprimer définitivement votre compte en raison de violations des directives de la communauté Truth Social. » En d’autres termes, la référence ironique au PDG de TMTG n’est pas acceptée par la politique de l’entreprise.

Ce n’est certainement pas une bonne carte de visite pour une plateforme sociale dont la marque de fabrique est « la liberté d’expression ». Parmi les autres cas paradoxaux d’interdictions et de censure, il y a celui de Stew Peters, une personnalité d’extrême droite qui s’est plaint sur Twitter d’avoir été censuré par Truth, en raison d’un post dans lequel il affirmait que le chef de Les vaccins Covid-19 méritent d’être « testés et exécutés ». La campagne de vaccination aux États-Unis a été lancée sous l’administration Trump, l’une des plus grandes fiertés de l’ancien président. Même si les mesures prises contre le message de Peters sont correctes, c’est vraiment un paradoxe de voir la censure et les interdictions au sein d’un réseau social qui a la liberté d’expression comme bannière. « J’ai déjà été banni de Truth Social, écrit Peters. La liberté d’expression n’est pas libre. » Entre autres, en parlant de limitations, le réseau social de Trump interdit également l’usage excessif des majuscules.

Après l’assaut du Capitole par des fanatiques trumpiens, l’ex-président a été banni des principaux réseaux sociaux (Facebook et Twitter en tout). La vérité aurait été sa réponse aux impositions des géants de la Big Tech. Pourtant, les premiers jours de vie de la plateforme montrent, une fois de plus, un manque de pertinence entre les paroles et les actes de la part de Donald Trump.