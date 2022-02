POCO X4 Pro arrive le 28 février, mais bon nombre de ses détails sont déjà connus

Xiaomi a déjà annoncé la date de sortie de ses nouveaux smartphones sous la marque POCO. Les modèles POCO X4 Pro 5G et POCO M4 Pro seront présentés le 28 février. La version POCO X4 Pro sera dédiée aux connexions 5G et de nombreux détails ont déjà été révélés, dont plusieurs images.

Venez découvrir plus de détails avant le grand lancement.

Les smartphones POCO X4 Pro 5G et POCO M4 Pro seront présentés par Xiaomi le 28 février, lors d’un événement que vous pourrez suivre en direct ici sur Netcost-security.fr.

Cependant, pour maintenir les traditions, quelques jours avant l’événement officiel, les spécifications ont tendance à être partagées par des fuites populaires du marché ou même des sources proches du processus de production.

POCO X4 Pro 5G – les spécifications attendues

POCO X4 Pro 5G sera l’option la plus puissante intégrée dans le milieu de gamme. Dans des informations récentes, il a été avancé que le smartphone serait équipé d’un processeur Snapdragon 695 5G (6 nm) et d’un GPU Adreno 619.

Une autre particularité concerne les caméras. Le capteur principal du module arrière aura 108 MP et sera assisté par deux autres caméras de 8 MP et 2 MP. La caméra frontale sera de 20 MP.

L’écran aura la technologie Super AMOLED et une taille de 6,67″, avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La structure, qui est également apparue sur certaines images, devrait garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures d’eau ( certificat IP53).

La batterie aurait une capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 67W. Il aura NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et des haut-parleurs stéréo, en plus de la prise jack 3,5 mm. Le capteur d’empreintes digitales, même s’il n’apparaît pas sur les images, doit être placé sur le côté.

Maintenant, si ces spécifications vous semblent familières, ne soyez pas surpris si nous disons que ce smartphone devrait être une nouvelle version du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Les deux modèles devraient partager une bonne partie du cahier des charges, avec une image et une marque différentes. Il reste à patienter pour connaître les tarifs de ce nouveau POCO.