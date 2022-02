La Chine nie être propriétaire des débris spatiaux qui entreront en collision avec la Lune

Personne ne veut être blâmé pour les déchets qui dérivent dans l’espace et atterrissent sur le sol lunaire. Après avoir avancé que les débris pouvaient provenir d’une section de la fusée Falcon 9, il a été conclu que cela ne pouvait pas être le cas après tout. Ainsi, selon les calculs, l’objet qui tombera le 4 mars prochain sur la Lune serait une section d’une fusée chinoise lancée il y a 8 ans. Maintenant, la Chine dit non, elle n’a aucune responsabilité pour ces ordures.

Le message est clair, le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que les débris de roquettes qui impacteront la Lune dans quelques jours ne proviennent pas de la mission Chang’e-5 T1 de 2014. Cela ne regarde donc personne ?

Garbage Collision with the Moon – Culpabilité est mort célibataire

Au moment où l’inévitable collision de débris spatiaux avec la Lune a été détectée, SpaceX était sous le feu des médias. Plus tard, de nouveaux calculs ont indiqué qu’après tout, le matériau qui se trouve sur une trajectoire de collision avec notre satellite naturel est d’origine chinoise. Cependant, la Chine dit non !

Selon la surveillance de la Chine, l’étage supérieur de la fusée liée à la mission Chang’e-5 est entré dans l’atmosphère terrestre et a brûlé jusqu’au sol.

A déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, le 21 février.

Les données de surveillance spatiale du 18e Escadron de contrôle spatial de la Force spatiale suggèrent que l’objet 2014-065B – l’indicatif international de la section de la fusée en question – est entré dans l’atmosphère en octobre 2015, un an après son lancement.

Cette affirmation ajoute plus de mystère à un événement qui a retenu l’attention depuis qu’il a été signalé pour la première fois qu’un objet aurait un impact sur la Lune.

L’astronome Bill Gray a rapporté le 21 janvier qu’un objet désigné WE0913A était sur une trajectoire qui entrerait en collision avec la Lune le 4 mars. Gray a initialement lié l’épave au lancement en février 2015 du Falcon 9 depuis le Deep Space Climate Observatory (DSCOVR).

Cependant, Gray a révisé l’identification du 12 février de WE0913A, suggérant un meilleur ajustement pour être l’étage supérieur d’un étage de fusée Longue Marche 3C qui a lancé le Chang’e-5 T1 chinois en 2014, un objet catalogué avec l’indicatif international 2014-065B.

D’une certaine manière, cela reste une preuve « circonstancielle ».

Gray a écrit, ajoutant un avertissement.

La NASA dit que ce sont les ordures de la Chine

Quelques jours plus tard, un communiqué du Center for Near Earth Object Studies du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a été publié, indiquant que l’objet était probablement le booster chinois Chang’e 5-T1 lancé en 2014. L’analyse spectrale Une enquête indépendante menée par des étudiants de l’Université de l’Arizona ont également affirmé avoir confirmé l’identité de l’objet comme appartenant très probablement à la mission chinoise.

Le nouveau développement, s’il est confirmé, met en évidence les défis de la surveillance des objets dans l’espace lointain. Gray note dans ses rapports sur l’objet que la surveillance des déchets de l’espace lointain n’a pas été « la plus grande préoccupation », expliquant que la surveillance de l’US Space Force se concentre sur les orbites inférieures.

Le radar, qui est couramment utilisé, peut suivre des objets aussi petits qu’environ 10 centimètres sur des orbites inférieures, mais des télescopes sont nécessaires pour suivre même de gros objets plus éloignés de la Terre.

L’événement souligne également l’importance de la durabilité dans les opérations spatiales avancées. Les États-Unis et plusieurs partenaires, en plus de la Chine et de la Russie, prévoient leurs programmes respectifs Artemis et International Lunar Research Station (ILRS) pour établir une présence à long terme sur la Lune.