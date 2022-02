Pj Détient Un Homme à Manteigas Pour Pédopornographie

La police judiciaire a arrêté un homme de 31 ans pour le crime présumé de pornographie de mineurs et a saisi « plus de 10 000 fichiers vidéo et photographies de mineurs », à Manteigas, dans le quartier de Guarda.

Les dossiers et éléments de preuve ont été saisis à la suite d’une perquisition domiciliaire.

Pornographie de mineurs : le suspect possédait du matériel pornographique de mineurs de moins de 14 ans

La police judiciaire, par l’intermédiaire du département d’enquête criminelle de Guarda, a identifié et détenu un homme de 31 ans, fortement inculpé pour la pratique, répétée, au moins sur plusieurs mois, de multiples délits de possession et de partage de fichiers vidéo et aussi des photographies, contenant du matériel pornographique impliquant des mineurs de moins de 14 ans, dont certains ont manifestement quelques années de vie, bien en dessous de ce même âge, a révélé aujourd’hui la PJ.

Ces dossiers et autres éléments de preuve ont été saisis à la suite d’une perquisition domiciliaire effectuée le 21.02.2022, dans la commune de Manteigas, dans le cadre d’une enquête pénale initiée par le National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

À partir des différentes enquêtes menées entre-temps, il a été possible d’établir que l’accusé a accédé à plusieurs sites Web contenant de la pornographie de mineurs, en important les contenus respectifs, par téléchargement, dont il a également partagé une partie dans l’espace virtuel, en téléchargeant des images de à caractère sexuel avec des mineurs en très bas âge.

Présent aux autorités judiciaires compétentes, pour les besoins du premier interrogatoire judiciaire, le détenu a entre-temps fait l’objet de mesures coercitives d’obligation de rester dans la maison, sous réserve de bracelet électronique et d’interdiction d’accès à internet.