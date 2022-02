Donald Trump a réussi à lancer l’application sociale Truth aux États-Unis

Rien ne peut limiter le pouvoir d’un homme d’affaires comme l’ancien président américain Donald Trump. Début 2021, d’abord, ils l’ont banni de Twitter puis de Facebook. Ces entreprises de médias sociaux accusent M. Trump d’incitation à la violence et de diffusion de fausses informations.

Twitter a suspendu le compte Trump après les manifestations au Capitole en 2021. Après beaucoup de laxisme et de procrastination, Donald Trump a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il lancerait sa propre application de médias sociaux. Et maintenant, une application nommée Truth Social App est lancée sur iOS App Store.

L’application Truth présente de nombreux problèmes techniques et de nombreux problèmes d’inscription. Cependant, il y a encore quelques perspectives de progrès dans la campagne de Donald Trump pour limiter l’influence des géants de la tech comme Facebook et Twitter. Dans cet article approfondi, nous verrions comment cette application Truth Social Media a été lancée et à quels problèmes les utilisateurs sont confrontés. Vous aurez également un aperçu des conséquences que Truth App peut avoir sur la dynamique politique des États-Unis. Alors, plongeons profondément dans l’application Truth Social Media.

Pourquoi Donald Trump a lancé l’application Truth Social Media ?

Rappelez-vous le mess du 6 janvier 2021 au Capitole aux États-Unis. Rappelez-vous l’appel de Trump aux manifestations de masse dénonçant la légitimation de l’élection de 2021. Les Tweets incitatifs et les commentaires incendiaires. Toutes ces choses ont poussé Donald Trump à trouver un moyen au-delà de l’examen et des conditions de service (TOS) d’utilisation de n’importe quelle application de médias sociaux.

Lorsqu’il a posté contre les élections de 2021, les régulateurs ont d’abord réduit ses comptes sur les réseaux sociaux et averti Trump. Puis les grands géants de la tech TwitterYouTube et Facebook ont ​​carrément bloqué et suspendu ses comptes.

De la part de Donald Trump, c’était de la brutalité et de la suppression de la liberté d’expression. Il l’a appelé le monopole des géants de la technologie pour supprimer sa voix et limiter la liberté d’expression. Il a essayé de réhabiliter ses comptes, mais tout est allé en vain. Son principal motif était de se dresser contre la répression et la brutalité des grandes entreprises technologiques.

Pour redonner sa voix aux adeptes évangéliques, Donald Trump a fondé le Groupe des médias et de la technologie Trump (TMTG) et il a publié une presse en 2021 pour lancer une application sociale de vérité pour des opinions et des discours politiques libres et sans restriction, sans crainte de suspension de compte.

Qu’est-ce que l’application sociale Truth ?

Comme Twitter et Facebook, Truth Social est une plate-forme de médias sociaux pour promouvoir une discussion impartiale et sans retenue sur des sujets multiples. Différentes personnes de différentes régions peuvent se réunir pour partager leurs pensées, leurs idées et leurs points de vue sur les problèmes mondiaux qui sévissent. Surtout les résidents américains peuvent aborder n’importe quel sujet sans crainte de préjugés en fonction de leurs opinions.

Trump Media and Technology Group l’a créé et lancé mardi. À l’heure actuelle, les gens viennent en grand nombre. Les aborder tous et créer leurs comptes devient difficile pour le TMTG. Seuls les résidents américains ont accès à l’application sociale. On espère que les résidents d’autres pays y auront également accès bientôt.

Problèmes techniques dans l’application de médias sociaux Truth

Truth Social App, lancée avec zèle, connaît de graves problèmes techniques. Les utilisateurs disent qu’ils rencontrent des problèmes pour s’inscrire et accéder à l’application Truth Social. Malgré la renommée et la couverture médiatique, le site social de la vérité met sur une liste d’attente et affiche les messages d’erreur « quelque chose s’est mal passé ».

De nombreux facteurs peuvent être à l’origine de tels problèmes techniques. Une augmentation du nombre d’utilisateurs entrants et de régulateurs de données aurait pu réduire les fonctionnalités essentielles de la vérité sociale. Actuellement, l’application est sous le contrôle de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Version bêta de l’application sociale Truth

Depuis décembre 2021, la société Trump exécute l’application en version bêta pour vérifier le bon fonctionnement de l’application Truth Social. Au départ, l’application ne comptait que 500 utilisateurs qui pouvaient utiliser et profiter des fonctionnalités de la nouvelle application.

L’ancien représentant Devin Nunes est le PDG de Trump Media and Technology Company (TMTC). Il a déclaré dans une récente interview avec Fox News que toutes les fonctions de l’application Truth Social seraient disponibles fin mars.

Caractéristiques de l’application sociale Truth

Promouvoir des discussions ouvertes sur différents sujets est le but prétendu de l’application sociale Truth. Twitter, Facebook et YouTube ont interdit les comptes de médias sociaux de Donald Trump et il a créé cette plateforme comme contre-mesure contre le monopole de ces plateformes.

Cependant, les fonctionnalités de base de Truth Social App ressemblent à celles de Twitter. Il a la «vérité» comme caractéristique clé de cette nouvelle application de construction. Le profil, le flux de vérité, la recherche et les notifications sont les principales fonctionnalités.

Après vous être inscrit à Truth Social, vous créerez votre profil et le configurerez avec un avatar unique ou une image de profil. Ensuite, en fonction de vos informations, vous pouvez vous connecter aux autres utilisateurs de Truth Social. Comme Facebook a Feed, Truth Social a Truth Feed dans lequel vous pouvez faire défiler les vérités. Pour partager une publication, vous la « re-vérité ».

Emballer

Donald Trump a publiquement dénoncé les élections américaines de 2021 comme fausses et injustes. Il a incité à la violence par le biais de plateformes de médias sociaux populaires, telles que Facebook, Twitter et YouTube. Inciter à la violence, promouvoir la désinformation et rassembler des foules violentes vont à l’encontre des conditions de service de ces géants de la technologie.

Ainsi, après des avertissements répétés, ils ont bloqué et suspendu les comptes de Donald Trump. Suite à la suspension des comptes, il a annoncé avec véhémence la création d’une nouvelle plateforme de médias sociaux.

En 2022, Trump l’a finalement lancé sous le nom d’application de médias sociaux Truth. Bien qu’actuellement limité et rempli de multiples problèmes techniques, Devin Nunes dit que tout sera réglé jusqu’en mars.