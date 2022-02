Audi apportera la connectivité 5G à ses voitures dès 2024

Le réseau 5G décolle de plein fouet dans plusieurs pays. De nombreux utilisateurs sont déjà en mesure d’accéder à l’Internet ultra-rapide via leurs équipements, à partir de smartphones, d’ordinateurs, entre autres. Mais ce n’est pas seulement sur les appareils mobiles que le réseau peut être mis en œuvre, avec des possibilités infinies.

En ce sens, Audi, en collaboration avec Verizon, a l’intention d’apporter la connectivité 5G aux voitures de la marque dès 2024.

Audi veut apporter le réseau 5G à ses voitures en 2024

Audi of America et l’opérateur nord-américain Verizon unissent leurs forces pour ajouter la connectivité 5G à la nouvelle gamme de voitures du constructeur d’ici 2024. Selon les informations révélées, une connectivité avancée signifiera alors de meilleures performances logicielles, une navigation améliorée et une musique et des musiques encore plus rapides. capacités de diffusion vidéo.

Les entreprises indiquent que l’objectif est alors de prendre la technologie 5G Ultra Wideband d’une manière qui ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités telles que « des services mobiles améliorés, de nouvelles fonctionnalités d’assistance à la conduite et des innovations axées sur la connectivité pour l’avenir automatisé de la conduite”.

D’autre part, Audi a révélé sa position en tant que l’un des premiers constructeurs automobiles à introduire le Wi-Fi dans les véhicules, ainsi que la connectivité 4G LTE, à commencer par la berline Audi A3 en 2015. Selon Filip Brabec, vice-président senior de Planification des produits Audi of America :

Nous serons parmi les premiers à apporter la prochaine génération de connectivité à nos clients américains.

De plus, l’entreprise a également été l’une des premières à tester la communication V2X, une fonctionnalité qui permet à ses voitures de communiquer avec un système de transport en commun municipal pour faire des prédictions intelligentes sur les conditions de circulation. Selon Audi, la communication véhicule-infrastructure, en particulier, apporte une lueur de haute technologie au tableau de bord et aide les clients à vendre les forfaits d’abonnement nécessaires pour accéder aux nouvelles fonctionnalités.

Audi se dit également prêt à «collaborer avec les départements des transports de l’État, les fournisseurs d’infrastructures et les fournisseurs de technologie pour développer une communication C-V2X directe qui peut protéger les usagers vulnérables de la route, y compris les piétons, les écoliers, les équipes d’entretien des routes et les cyclistes”.