Messages étranges de Netflix ? C’est une attaque et vous devez prendre des mesures de sécurité

Quel que soit le service, qu’il soit ou non basé sur Internet, la sécurité doit primer. Il appartient à l’utilisateur de prendre les mesures les plus élémentaires pour se protéger, mais aussi les entreprises doivent assurer la sécurité nécessaire à leurs utilisateurs.

Netflix a révélé qu’il prend très au sérieux la sécurité des comptes de ses clients et qu’il prend de nombreuses mesures proactives pour détecter les fraudes, suite aux tentatives d’attaques qui ont lieu au Portugal.

Selon les cas rapportés, il y a des clients Netflix au Portugal qui ont reçu des SMS en anglais sur leur téléphone portable indiquant que le paiement de l’abonnement a échoué, avec une date de renouvellement, accompagné d’un lien. A noter qu’il existe aussi des cas de personnes qui n’ont pas d’abonnement à la plateforme de streaming et qui ont reçu un SMS dans le même sens.

La plateforme de streaming a révélé qu’elle prend très au sérieux la sécurité des comptes de ses utilisateurs et prend de nombreuses mesures proactives pour détecter les activités frauduleuses et assurer la sécurité de ses services et comptes de membres.

Le centre d’assistance Netflix fournit des informations pour aider les clients à sécuriser leur compte. Sur la page « E-mails et SMS prétendument suspects ou de phishing de Netflix », la plateforme prévient que si vous recevez un e-mail ou un SMS vous demandant des données telles que le numéro de téléphone, le mot de passe ou le mode de paiement de votre compte, vous n’auriez pas dû être envoyé par l’entreprise. .

Netflix déclare sur cette page qu’il ne vous demandera jamais de saisir vos informations personnelles dans un SMS ou un e-mail, telles que des numéros de carte de crédit ou de débit, des coordonnées bancaires ou des mots de passe d’accès au service.

Si le SMS ou l’e-mail contient un lien que l’utilisateur ne reconnaît pas, il ne doit pas ouvrir ou cliquer sur le lien. Si vous le faites, vous ne devez saisir aucune information sur le site Web qui s’ouvre, avertit également cette page d’assistance de Netflix.

Netflix vous conseille de changer votre mot de passe pour un mot de passe fort et utilisé exclusivement sur votre plateforme de streaming. De plus, les mots de passe doivent être mis à jour sur tous les sites où vous utilisez la même combinaison d’adresse e-mail et de mots de passe.

Vous devez contacter l’institution financière si vous avez saisi des informations de paiement sur ces sites et transmettre le message à [email protected] Le mot-clé Netflix doit comporter au moins huit caractères et être une combinaison de lettres (majuscules et minuscules), de chiffres et de symboles.

D’autres précautions à prendre sont de signaler les activités frauduleuses ou suspectes, d’ajouter un numéro de téléphone pour la récupération du mot de passe, de se déconnecter des appareils qui ne sont pas utilisés et de faire attention aux faux messages et sites Web.