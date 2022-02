Microsoft Edge est sur le point de battre Safari, mais Chrome est toujours le roi d’Internet

Bien qu’il soit très concentré sur la solution de Google, le marché des navigateurs ne se concentre pas uniquement sur Chrome. Il existe de nombreuses solutions que les utilisateurs choisissent pour leur équipement, offrant ainsi un véritable mix lorsqu’il s’agit de naviguer sur Internet.

Bien sûr, tout le monde sait que le domaine est entre les mains de Google et de son Chrome, mais il se passe beaucoup de choses dans le reste des endroits les plus utilisés. Les dernières données montrent que Microsoft’s Edge se développe et devrait très bientôt dépasser Safari.

La décision de Microsoft d’abandonner tout ce qu’elle avait créé pour Edge et d’adopter Chromium a été décisive pour l’entreprise. Il lui restait de la place pour développer son navigateur et ainsi créer des fonctionnalités uniques qui le distinguent.

Edge est sur le point de battre Safari

Cela se voit maintenant avec la montée en puissance d’Edge et son approche de Safari, le navigateur d’Apple. C’est une ascension qui placera bientôt le navigateur de Microsoft au-dessus des autres, même Firefox, un classique d’Internet.

Bien au-dessus de ceux-ci se trouve Chrome, qui revendique la position de roi d’Internet en matière de navigateurs. Il est en tête dans la somme de toutes les plateformes et même quand une division est faite par type de plateforme utilisée.

Chrome est toujours le roi d’Internet

En ce qui concerne le marché des ordinateurs de bureau, le scénario est similaire, mais avec une présence attendue par tous. Dans la lutte pour la deuxième position, nous avons un concurrent de plus qui est habituellement ici. On parle de Firefox (9,18%), qui est toujours collé à Edge (9,54%) et Safari (9,84%).

Ici, nous avons à nouveau Chrome de Google au sommet, mais avec une légère perte au cours des derniers mois de l’année dernière. À l’extrême opposé, nous avons Opera, qui ne revendique que 3 % de part de marché.

Sur mobile, le scénario est très différent.

Sur le marché mobile, le scénario devient très différent à l’échelle mondiale. Oui, nous avons toujours Chrome comme premier navigateur, avec 63 %, mais il est suivi par Safari, qui revendique 26,7 %. La grande impulsion pour le navigateur d’Apple vient de l’iPhone et de tous les utilisateurs.

En troisième position, nous avons le navigateur Samsung, avec 5,2 %, et donc très loin du sommet. Edge, en revanche, n’a pas encore d’expression, même s’il est disponible pour Android et même iOS. Il y a clairement un besoin pour un plus grand pari de Microsoft sur ces plates-formes.

Cette croissance d’Edge donne à Microsoft la reconnaissance de tout le pari qui a été fait dans ce navigateur. Le géant de la recherche a un levier important dans Windows et c’est une partie importante de cette nouvelle réalité.