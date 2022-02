La Chine s’inspire du vaisseau spatial SpaceX pour créer son vaisseau spatial

SpaceX est l’une des entreprises qui a le plus investi dans le développement d’engins spatiaux. Nous avons vu plusieurs améliorations apportées au vaisseau spatial, de sa forme, de ses moteurs et d’autres composants qui, ensemble, emmèneront l’humanité sur Mars. Cependant, la Chine développe également son véhicule pour diverses missions de vols spatiaux habités. Intéressant semble être le design de son nouveau lanceur, apparemment inspiré de SpaceX.

Le pays travaille sur un lanceur réutilisable de nouvelle génération pour les missions en orbite terrestre basse (LEO). L’inspiration est là !

La Chine ne veut pas être en reste dans la conquête spatiale et a déjà montré qu’elle avait des arguments pour concurrencer les États-Unis. Un exemple est votre robot qui habite et étudie également le sol de Mars. Cependant, le pays travaille sur d’autres objectifs bien connus.

Le géant asiatique serait en train de développer un lanceur réutilisable de nouvelle génération pour les missions LEO et au-delà. À la base se trouvent un système de transport spatial et un lanceur alimenté au méthane oxygène liquide (LOX-méthane) à deux étages entièrement réutilisable et à faible coût. Apparemment, l’inspiration de la Chine est venue du concept Starship de SpaceX.

SpaceX a inspiré la Chine ou la Chine a-t-elle copié les plans des Américains ?

L’évolution du projet SpaceX a été remplie de tentatives infructueuses et d’apprentissages réalisés jusqu’à atteindre un modèle opérationnel. Notamment, ce véhicule en provenance de Chine semble être le nouveau pari du pays. En tant que tel, un système a été présenté qui a le premier étage qui atterrit verticalement tandis que le deuxième étage utilise des ailes pour l’étage initial, avant une descente motorisée et également un atterrissage vertical.

Le concept a été présenté lors d’un discours de Wang Xiaojun, président de la China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), un important fabricant de fusées appartenant à l’État.

Nous faisons des recherches sur un lanceur habité propulsé au LOX-méthane.

Said Wang, (via un traducteur), au Symposium international sur les perspectives et la coopération dans les vols spatiaux habités proches de la Terre.

Il existe des différences entre le modèle chinois et américain de Starship

Selon Wang, alors que le Starship et le Super Heavy devraient pouvoir transporter plus de 100 tonnes en orbite terrestre basse, le système LOX-méthane de CALT pourra lancer environ 20 tonnes vers LEO.

La diapositive révélatrice semble indiquer l’utilisation d’un moteur de propulsion au méthane LOX, tandis que le vaisseau spatial SpaceX utilise des moteurs à combustion Raptor plus complexes mais plus puissants.

Bien que les illustrations rappellent des systèmes en cours de développement aux États-Unis, les travaux sur le lanceur sont en phase d’investigation et ne représentent probablement pas un concept fini ou un projet approuvé. Un calendrier pour une première version n’a pas été fourni.

Wang a indiqué le potentiel du système de transport pour LEO, la réutilisabilité et le transport point à point. L’année dernière, une autre présentation CALT a été faite pour inclure un concept similaire à Starship.

Les plans de transport spatial de la Chine ont nettement évolué ces dernières années suite à la démonstration de fusées réutilisables. Dans le contexte, M. Wang a noté que les récents développements rapides de la technologie des vols spatiaux signifient que les pays cherchent de toute urgence à moderniser des fusées qui présentent des taux de réussite élevés, une efficacité et des taux de lancement plus élevés, et des coûts unitaires beaucoup plus bas.

En outre, le président de la CALT a également déclaré que les principaux pays explorateurs de l’espace élaborent des plans de vols spatiaux habités vers la Lune et Mars, avec l’utilisation des ressources spatiales et l’établissement de séjours à long terme hors du monde comme objectifs.

La Russie est aussi dans cette nouvelle épopée de conquêtes. L’agence spatiale Roscosmos a également présenté des conceptions pour une fusée réutilisable baptisée Amur en juillet 2020. En fait, cet exemple s’intègre très bien parmi les cas « d’inspiration » dans d’autres initiatives, car il ressemble beaucoup au design du Falcon 9.

Ce sera le cas de dire qu' »une lampe qui avance, s’allume deux fois ». Laissez-vous inspirer !