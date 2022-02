WhatsApp (bêta) est mis à jour avec des améliorations de performances en utilisant le thème clair

Petit à petit, l’équipe WhatsApp continue d’améliorer son application UWP pour Windows 10 et Windows 11. Le service de messagerie instantanée travaille sur son application renouvelée depuis quelques mois maintenant, et chaque semaine nous voyons des changements et des ajouts. Dans ce cas, la mise à jour montre une amélioration significative des performances lors de l’utilisation du thème clair.

WhatsApp corrige les problèmes de performances avec le thème clair

L’un des principaux problèmes de la nouvelle application WhatsApp était ses performances. En utilisant l’application avec le thème clair, nous avons pu remarquer que l’application fonctionnait très lentement, avec des animations très lentes, provoquant une consommation excessive du processeur dans le Desktop Window Manager (DWM)

Avec la dernière mise à jour, la version 2.2207.2.0, WhatsApp Beta fonctionne désormais correctement avec un thème clair. Dans les mises à jour précédentes, ils intégraient le mode sombre qui, contrairement à son mode clair, fonctionnait correctement. Nous espérions que dans les futures mises à jour, ils modifieraient le thème de la lumière pour corriger ses performances, et c’est finalement le cas.

Il convient également de noter que les améliorations de performances ne s’arrêtent pas là. De manière générale, nous avons remarqué que les performances générales de WhatsApp se sont améliorées avec cette mise à jour quel que soit le thème utilisé.

L’équipe WhatsApp met progressivement à jour l’application en fonction des commentaires des utilisateurs sur Windows 10 et Windows 11. Nous avons déjà vu l’ajout d’un nouveau thème sombre et de nouveaux ajustements cosmétiques au cours des dernières semaines. L’application devient de plus en plus compétente et nous espérons que les développeurs continueront avec leur motivation afin que nous puissions profiter d’une application à la hauteur.





