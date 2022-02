Windows 11 avertira les utilisateurs d’un ordinateur non pris en charge avec un filigrane

L’une des controverses au lancement de Windows 11 réside dans ses exigences. Pour de nombreux utilisateurs, ils sont trop exigeants, car ils bloquent la mise à jour des ordinateurs à partir de 2016 ou avant. Mais Microsoft a toujours autorisé la mise à jour avec des modifications dans le registre.

Mais apparemment, Microsoft veut préciser que cette méthode n’est pas recommandée. Et pour cela, ils ont ajouté des avertissements dans les dernières versions du programme Insider pour les ordinateurs qui ne répondent pas aux exigences minimales.

Windows 11 nous avertira avec un filigrane si vous utilisez un ordinateur non pris en charge

L’utilisateur Twitter germon Il nous a fait part il y a quelques jours d’un changement passé inaperçu, tout en n’étant pas signalé dans le changelog du dernier build. Apparemment, Microsoft a ajouté un nouveau filigrane sur le bureau, ainsi qu’un avis dans les paramètres si vous utilisez un ordinateur non pris en charge.

Les prochaines versions de Windows 11 incluront un petit rappel sur la configuration système requise au-dessus des paramètres système au cas où votre appareil ne les respecterait pas. pic.twitter.com/KZ4NkqB7wq — Germon (@thebookisclosed) 8 février 2022

Ce type d’avis de bureau nous rappelle le filigrane utilisé dans Windows Vista et supérieur pour indiquer que Windows n’a pas été activé. Heureusement, même avec l’apparition de ces nouveaux avertissements, les utilisateurs signalent que Windows continue de fonctionner normalement sur les ordinateurs non pris en charge.

Ces nouveaux avis n’empêcheront pas actuellement les utilisateurs plus expérimentés de continuer à utiliser Windows 11 sur des ordinateurs non pris en charge. Il est même possible que des outils créés par des utilisateurs communautaires semblent cacher toute trace de ces avertissements sur des ordinateurs non pris en charge.