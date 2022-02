Apple lance iOS 15.4 beta 4, ainsi que d’autres systèmes d’exploitation pour les développeurs

Le chemin se fait en marchant et Apple propose à nouveau aux développeurs une nouvelle version bêta de ses différents systèmes d’exploitation. Alors, pour ceux qui veulent tester cette nouvelle version, la beta 4 d’iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 et watchOS 8.5 est disponible

Ces versions regorgent de bonnes nouvelles que nous avons présentées tout au long des versions bêta.

Quoi de neuf dans iOS 15.4 ?

iOS 15.4 inclut un large éventail de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Pour les utilisateurs d’iPhone, il existe une prise en charge de Face ID lors du premier port de masques. iPadOS 15.4 inclut également la fonctionnalité de contrôle universel tant attendue. Il y a aussi plus de 30 nouveaux emojis parmi lesquels choisir, des modifications du trousseau iCloud, et plus encore.

La version bêta 3 d’iOS 15.4 la semaine dernière comprenait quelques modifications mineures à ces nouvelles fonctionnalités, ainsi que des modifications apportées à Emergency SOS, Apple Podcasts et Universal Control. Nous laissons tout expliqué ici:

iOS 15.4 devrait être publié à la mi-mars. Bloomberg a récemment rapporté qu’Apple se préparait actuellement à publier iOS 15.4 dans le courant de la première quinzaine de mars. Cela correspond aux informations selon lesquelles Apple prévoit d’organiser un événement virtuel le 8 mars.

Il y a des nouvelles dans d’autres systèmes d’exploitation Apple

Parallèlement à iOS 15.4, Apple teste également les versions bêta 4 de watchOS 8.5, macOS 12.3, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 et HomePod 15.4.

Nous allons installer et remarquer les nouvelles fonctionnalités qui seront incluses dans ces versions. Nous sommes déjà proches de la version RC.