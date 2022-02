Premières captures d’écran révélées pour Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Les premières captures d’écran du jeu officiel Monster Energy Supercross de cette saison, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, ont maintenant été révélées.

Venez les voir avec nous et découvrez quand le jeu sortira.

Le jeu officiel Monster Energy Supercross est de retour en 2022 avec Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5. Et il a déjà une date de sortie fixée, le 17 mars 2022, le jour où le jeu sortira sur PlayStation 5 et PlayStation 4.

La route vers la gloire n’a jamais été aussi excitante ! Mettez-vous dans la peau des plus grandes légendes du SX avec toutes les pistes officielles, tous les pilotes et toutes les motos de la saison Monster Energy Supercross 2021, y compris la liste 450SX, 250 East et 250 West.

La première vidéo Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 a récemment été révélée pour montrer un petit avant-goût du gameplay et du comportement du jeu.

D’après les images maintenant révélées, le jeu semble déjà assez intéressant et avec beaucoup d’émotion, notamment dans la caméra au-dessus de la roue avant.

Cette année, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 propose un gameplay amélioré grâce à quelques améliorations du contrôle de la moto, donnant plus de liberté et de précision aux manœuvres et au contrôle de la moto.

La direction a également été revue et repensée pour une plus grande précision sur tous les terrains et zones de piste.

Parmi les nouveautés, l’équipe Milestone a également révélé que le système de suspension a été affiné, permettant ainsi une conduite plus agressive et stimulante.

Le jeu propose également de nombreuses aides aux nouveaux arrivants avec Future Academy, un didacticiel convivial pour vous guider dans la maîtrise des bases du Supercross.

Quant aux modes de jeu, Milestone a indiqué qu’il y aura beaucoup de surprises et de nouveautés, et ce mode a été remodelé et repensé. Il convient également de noter que le jeu disposera d’un éditeur de pistes afin que les joueurs puissent créer leurs propres parcours.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 sortira le 17 mars 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC.