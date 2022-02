TCL est une marque que l’on associe facilement au segment de la télévision, mais son portefeuille est plus large que cela. Vous pouvez trouver des smartphones, des produits audio tels que des écouteurs et des barres de son, et même des tablettes. L’une des propositions est le TCL 10 TAB MAX.

Cette machine dédiée à la productivité est disponible pour moins de 300 €.

TCL 10 TAB MAX – une tablette Android milieu de gamme

TCL propose dans son catalogue de produits une tablette équipée d’Android 11 et d’un écran de 10,36″. Elle a une résolution de 2000 x 1200 pixels qui, en plus d’être tactile, prend également en charge la productivité du T-Pen.

La tablette intègre un SoC Qualcomm octa-core, est livrée avec 6 Go de RAM et dispose de 256 Go de stockage interne (extensible avec microSD jusqu’à 256 Go).

La batterie est de 8000 mAh. Sur le site Web du fabricant, vous pouvez lire que cette batterie prend en charge jusqu’à 22 heures d’utilisation, ce qui est absolument incroyable. La charge peut se faire à une puissance maximale de 18W.

Le TCL 10 TAB MAX intègre de nombreux capteurs communs, y compris le système de navigation, prend en charge les connexions Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et Bluetooth 5.0.

Le système de caméra se compose d’un arrière de 13 MP et d’un avant de 8 MP, étant des caméras idéales à utiliser pendant les appels vidéo.

De plus, en plus d’être livré avec Android 11, il est important de mentionner que son interface de communication fournit des fonctionnalités de surveillance parentale et des restrictions d’utilisation pour les enfants.

Le TCL 10 TAB MAX est disponible aux alentours de 250 €, avec la possibilité d’ajouter quelques accessoires utiles comme une housse de protection, le stylet, un clavier, ou encore tous les accessoires. Avec cette option complète, le prix avoisine les 320 €.

TCL 10 TAB MAX