Google a publié une nouvelle variante de police Roboto Serif pour une lisibilité plus facile

En contexte : la police de caractères Roboto a été développée par Google pour devenir la police par défaut sur le système d’exploitation Android, et plus tard sur certains de ses services les plus populaires comme YouTube. La société a récemment dévoilé Roboto Serif, détaillant les efforts considérables déployés par les concepteurs de polices de caractères et pourquoi il est plus flexible que les membres de sa famille.

Le titre de cet article utilise la police Roboto sans empattement, que nous utilisons largement dans Netcost-security.fr, et fait partie de la famille Roboto, téléchargeable à partir de Google Fonts. Cette famille a maintenant une version serif qui, selon ses concepteurs, devrait être plus lisible sur divers écrans et même en version imprimée.

Le créateur de caractères Greg Gazdowicz et son équipe de Commercial Type décrivent Roboto Serif comme un design minimaliste qui ne crie pas qu’il s’agit d’une police serif. Ils l’ont créé pour des éléments tels que les interfaces utilisateur, les menus et les infographies.

Roboto Serif est également plus personnalisable que ses prédécesseurs. Roboto Sans-Serif a 12 styles de jeu et Roboto Condensed en a six. Roboto Slab est variable avec un poids ajustable, tandis que Roboto Mono peut être ajusté en fonction du poids et de l’italique. La nouvelle version serif a un poids, un italique et une largeur personnalisables.

Pour présenter la nouvelle police, Google a publié un long PDF présentant Roboto Serif. Le PDF couvre le processus de conception derrière la police et fournit de nombreux exemples d’utilisation, comme des brochures d’instructions. Les polices Roboto originales incluent des caractères latins, cyrilliques et grecs. Pour l’instant, Roboto Serif ne prend en charge que l’alphabet latin.