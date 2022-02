La technologie est arrivée pour les managers qui font tout en déplacement !

Aujourd’hui, nous voulons que tout soit toujours allumé. Et soyez toujours allumé. Toujours connecté. Suivez tout ce qui se passe à la minute près, comme si nous y étions !

La nouvelle application cloud POS avec abonnement PRIMAVERA fonctionne même sans Internet et promet d’apporter mobilité, rapidité et efficacité aux secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Pour les managers de la nouvelle génération, la parole est fondamentale. Ils veulent suivre l’activité à tout moment, n’importe où, de la manière la plus pratique et la plus simple possible.

C’est la nouvelle proposition de valeur de PRIMAVERA pour les secteurs de la distribution et de la restauration. L’entreprise technologique vient de lancer une application POS (point de vente) dans son logiciel de gestion cloud Jasmin, qui permet de gérer tous les processus commerciaux dans les espaces commerciaux de vente au détail et les établissements de restauration.

Ce point de vente se distingue en étant le seul sur le marché qui permet de travailler en mode en ligne et hors ligne, donnant aux commerçants la possibilité de toujours facturer, même en cas de coupure d’internet.

Gérez les ventes au comptoir et en ligne dans un seul backoffice

Avec la croissance rapide des achats en ligne, de plus en plus d’entreprises vendent également leurs produits dans des magasins de commerce électronique ou des plateformes de commerce électronique, ce qui augmente la complexité de la gestion.

En pensant déjà à ce scénario de gestion simultanée de plusieurs canaux de vente, cette solution est préparée pour gérer les ventes au comptoir et les ventes en ligne dans le même backoffice, favorisant un contrôle intégré de toutes les opérations, depuis la gestion des articles, des prix, des campagnes, des stocks, achats auprès des fournisseurs, voire tableaux de bord de résultats et prévisions de ventes par magasin.

Avec autant d’applications et de systèmes qui existent aujourd’hui pour presque tout, dispersant les données, cette solution ajoute toutes les informations commerciales, grâce à l’intégration avec d’autres systèmes et applications. L’information est centralisée dans un système cloud unique, où les gestionnaires suivent l’évolution de l’entreprise à la minute près.

Réponse aux managers qui décident sur la base des données

Développé pour les managers tournés vers l’avenir, ce logiciel cloud tire déjà parti de technologies telles que le Machine Learning et le Big Data, permettant une exécution plus rapide des tâches administratives et l’accès à des informations et des prévisions de résultats basées sur l’historique.

Les informations prévisionnelles obtenues à partir des mécanismes d’intelligence artificielle, ainsi que les alertes système issues de l’évaluation des performances des indicateurs de gestion importants et des KPI métiers constituent des informations de grande valeur pour les managers qui décident sur la base de données fiables.

Évolution technologique adaptée aux secteurs de la restauration et du commerce de détail

Ce système de gestion cloud avec une application intégrée pour la gestion des ventes au comptoir représente une avancée dans les processus de gestion des magasins et des restaurants, compte tenu de l’ensemble des technologies de pointe disponibles.

Voici quelques-unes des valeurs ajoutées qui intéresseront certainement les nouveaux managers à la recherche de rapidité et d’efficacité :

Une gestion intégrée des ventes au comptoir et des ventes en ligne

Intégration simple avec plusieurs canaux de commerce électronique

Une application POS (point de vente) qui fonctionne en ligne et hors ligne

Gestion efficace des commandes, des salles et des tables

Une gestion intuitive et centralisée des articles et des prix

Gestion de trésorerie simple, rapide et intuitive

Contrôle strict des achats, des stocks et des fournisseurs

Un support fondamental à la politique de fidélisation de la clientèle

Contrôle des ventes intégré de n’importe où

Apprenez à connaître Jasmin, le logiciel de gestion cloud en détail, et créez les bases d’une entreprise d’avenir.