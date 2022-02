Il voulait retirer le smartphone de ses enfants, mais il a fait sauter la connexion dans toute la ville

D’après ce que rapporte son père, l’objectif initial était de ne couper la connexion qu’à la maison, de faire coucher les enfants au lieu de perdre plus de temps avec les smartphones et les jeux vidéo.

En France, un père risque six mois de prison et 30 000 euros d’amende pour avoir fait sauter la connexion internet de tous les citoyens de Messanges et de la ville voisine. Pendant des jours, à partir de minuit jusqu’à 3 heures du matin. Il s’agit pourtant d’un accident : d’après ce qui a été rapporté par le « papa-hacker » l’objectif initial était de couper la connexion uniquement à la maison, pour s’assurer que les enfants aillent se coucher au lieu de perdre du temps avec les smartphones et les jeux vidéo . « Ses enfants étaient vraiment devenus accros aux réseaux sociaux et autres applications, notamment après l’incarcération prononcée en raison de l’épidémie de Covid-19 », explique l’Agence nationale des fréquences (ANFR) dans son rapport.

La panne intempestive a été causée par un brouilleur, un brouilleur de fréquence. Après avoir consulté un forum internet, le père a décidé d’en acheter un en ligne, inconscient des conséquences. Une fois les plaintes des habitants de Messanges et de la ville voisine recueillies, les autorités ont confisqué l’appareil et ouvert l’enquête. Posséder un brouilleur de fréquence est considéré comme un crime en France, ce qui explique la lourde peine que pourrait encourir le père, qui a tout commencé pour la santé de ses enfants.

Ce n’est pas la seule histoire liée à l’addiction des jeunes aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo, surtout après le déclenchement de la pandémie. Fin janvier dernier, aux États-Unis, une mère de famille a poursuivi Instragram et Snapchat pour avoir conduit sa fille de 11 ans au suicide. Avec le confinement, la jeune fille a commencé à souffrir de dépression et de privation de sommeil, des maux exacerbés par une utilisation excessive des réseaux sociaux. Les deux cas cités ici démontrent également les difficultés des parents à faire face au problème, qui peut être défini comme une « pandémie invisible ». Selon les données du Baromètre de l’enfance 2021 de l’UNICEF, basé sur des entretiens avec près de 10 000 enfants, le Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la santé mentale des jeunes.