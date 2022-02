Virgin Hyperloop – du rêve passager au rêve fret

Le projet Virgin Hyperloop créé par le visionnaire Elon Musk a émergé, en somme, comme un moyen de transport souterrain ultra-rapide à l’usage des personnes. Cependant, après quelques tests déjà menés à bien, Virgin Hyperloop semble avoir perdu son élan de développement.

L’entreprise a licencié plus de 100 employés et se concentrera désormais sur le transport de marchandises.

C’est en novembre 2020 que Virgin Hyperloop est entré dans l’histoire en achevant le premier voyage habité. En fait, ce n’était pas exactement un voyage à grande vitesse étant donné que la vitesse maximale atteinte était de 160 km/h, cependant, le tube ne faisait que 500 mètres de long.

Changement de plans chez Virgin Hyperloop

Malgré cette avancée, l’entreprise vient de licencier près de la moitié de son équipe, avec une suppression de 111 postes. Cette information a été confirmée au Financial Times par un ancien employé de l’entreprise.

Ces licenciements se produisent en même temps que l’attention de l’entreprise se déplace vers le transport de marchandises, au lieu du transport de passagers, en raison de circonstances imprévues dans le développement de toute la technologie inhérente.

Il était prévu en 2017 que le système de transport serait disponible en 2020. Le temps a passé et ce délai a été prolongé jusqu’en 2021. Nous sommes en 2022 et cette nouvelle aujourd’hui semble indiquer que le système de transport souterrain ultra rapide prendra encore quelques plus d’années jusqu’à ce qu’il soit disponible…

Ces retards n’ont rien d’étonnant venant d’une entreprise d’Elon Musk. L’homme à la fois visionnaire et ambitieux a tendance à considérer les délais trop courts pour les idées futuristes qu’il veut mettre en œuvre dans le monde réel.

COVID, charges et sécurité

Un porte-parole de Virgin Hyperloop a déclaré au FT que les récentes coupes permettraient à l’entreprise de « réagir plus rapidement, plus rapidement et de manière plus économique » et que la décision de perdre autant d’employés à la fois n’était pas « prise par cœur ». . Le porte-parole a déclaré que le changement d’orientation vers le fret plutôt que les passagers « a vraiment plus à voir avec les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale et tous les changements dus au COVID ».

Transporter des marchandises au lieu de personnes simplifiera les contraintes réglementaires et de sécurité, selon DP World, un groupe logistique appartenant à l’État émirati qui détient une participation de 76 % dans Virgin Hyperloop.

« Il est assez clair que les clients potentiels sont intéressés par les marchandises, tandis que les passagers sont un peu plus loin », a déclaré DP World au FT. « Se concentrer sur les palettes est plus facile à faire – il y a moins de risques pour les passagers et moins de processus réglementaires. »

Virgin Hyperloop négociera déjà avec 15 clients potentiels pour le transport de fret avec le gouvernement saoudien, qui envisagera de créer une route de liaison entre la ville portuaire de Djeddah et la capitale Riyad.