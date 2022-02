Intel confirme que ses processeurs de 16e génération arriveront en 2025

Intel est le leader incontesté du segment des processeurs, même si son rival AMD gagne progressivement du terrain. Les processeurs Intel Core Alder Lake actuels de 12e génération sont arrivés dans les derniers mois de l’année dernière, mais le fabricant californien a beaucoup plus de cartes dans sa manche pour les prochaines années.

En ce sens, la société de Pat Gelsinger a récemment confirmé qu’elle lancerait une nouvelle gamme de processeurs au moins jusqu’en 2025, date à laquelle ses CPU de 16e génération devraient arriver.

Intel apportera de nouveaux processeurs chaque année jusqu’en 2025

Jeudi dernier (17), Intel a montré qu’il était déterminé à apporter une nouvelle ligne de processeurs chaque année, au moins jusqu’en 2025. Lors d’une réunion avec des investisseurs, la société a confirmé qu’elle travaillait déjà sur les lignes Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake et Lunar Lake. Ces puces du futur doivent offrir au consommateur de meilleures performances ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique.

En témoignage de ses efforts pour garder l’avance entre ses doigts, Intel a déclaré qu’il travaillait déjà sur de nouveaux procédés pour fabriquer et emballer les prochaines générations de ses processeurs.

Ainsi, toujours en 2022, la société lancera les processeurs de la gamme Raptor Lake qui doivent être fabriqués selon le procédé Intel 7 et avoir jusqu’à 24 cœurs (8+16) et 32 ​​threads. Ces processeurs de 13e génération devraient également comporter un module d’intelligence artificielle qui détecte automatiquement la présence de SSD PCIe Gen 5 dans le système.

En 2023, le marché peut s’attendre à l’arrivée de l’Intel Core Meteor Lake de 14e génération, qui devrait déjà disposer du processus Intel 4 et basé sur l’architecture flexible en tuiles. Dans ces appareils, le constructeur promet l’intégration de l’accélération de l’intelligence artificielle et d’une nouvelle génération de moteur graphique, appelé tGPU, qui repose sur la technologie Arc. Intel ajoute également que les processeurs Meteor Lake utiliseront l’architecture graphique Battlemage DG3, qui permet d’augmenter les performances graphiques tout en réduisant les dépenses énergétiques.

L’Arrow Lake de 15e génération devrait arriver en 2024, apportant plusieurs changements, à savoir les nouveaux cœurs Lion Cove et Skymont, parvenant à porter le nombre de cœurs à 40 (8 performances et 32 ​​énergie). Les puces seront dotées du processus Intel 20A et promettent une performance de 15% par watt.

Enfin, les Intel Lunar Lake appartiennent à la 16ème génération de CPU, fabriquée selon le procédé 18A, et qui devrait avoir des gains de 10% par rapport à la gamme précédente. La société souhaite faire les premiers tests plus tard cette année, les mettre en production au second semestre 2025 et les lancer en 2025.