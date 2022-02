Cryptoassets, stablecoins et euro numérique ? Après tout, quelles sont les différences ?

Dans un monde fortement dominé par la technologie, même le système économique et financier change. Parler d’argent de nos jours, c’est aussi parler des différents concepts qui représentent la valeur et qui font désormais partie de notre société.

Avez-vous déjà entendu parler du DLT, de la blockchain, des crypto-actifs, des bitcoins, des stablecoins ou de la monnaie numérique de la banque centrale ? Sachez ce qu’ils sont.

DLT, Blockchain, cryptoassets, Bitcoin, stablecoins, digital euro… et autres

L’émergence de la technologie des registres distribués, ou DLT, a joué un rôle décisif dans la manière dont la technologie a aidé à effectuer des paiements. DLT est une technologie d’enregistrement d’informations décentralisée. Les informations sont stockées à l’aide d’un réseau de bases de données détenues par diverses entités, sans administrateur central.

L’un des types de DLT les plus populaires est la technologie blockchain. Cette technologie permet de stocker les informations dans des blocs, reliés entre eux, dans l’ordre chronologique. Habituellement, la blockchain comprend un composant de cryptomonnaie et des formules mathématiques qui garantissent que les informations stockées ne peuvent pas être altérées. La blockchain est le type de technologie qui est généralement à la base des actifs cryptographiques.

Les crypto-actifs sont des représentations numériques de valeurs ou de droits qui peuvent être transférés et stockés électroniquement. Bien qu’ils puissent être utilisés pour effectuer des paiements, la valeur des crypto-actifs fluctuant beaucoup, ils sont principalement utilisés comme actifs d’investissement. L’un des actifs cryptographiques les plus populaires dans ce domaine sont les crypto-monnaies, telles que le populaire BitCoin.

Bitcoin est une monnaie virtuelle basée sur le système peer-to-peer (P2P). Le P2P est un système qui ne prévoit pas l’existence d’une autorité centralisée pour contrôler la monnaie ou les transactions, comme pour les autres monnaies (par exemple, l’euro est contrôlé par la Banque centrale européenne).

Les stablecoins sont aussi des actifs cryptographiques

Un autre exemple de crypto-monnaies sont les stablecoins. Dans ce cas, il existe des mécanismes qui visent à garantir la stabilité de sa valeur. Par exemple, à travers l’association de stablecoin à un panier de référence composé d’actifs ou de devises. L’un des projets les plus connus est DIEM, porté par une association pilotée par Facebook.

Il est à noter que les crypto-actifs ne peuvent pas être considérés comme de véritables monnaies, car ils ne permettent pas l’établissement d’un prix des biens, ni la préservation du pouvoir d’achat. D’autre part, parce qu’ils ne sont pas garantis par la Banque du Portugal ou par toute autre autorité nationale ou européenne et parce qu’il n’existe aucune protection juridique qui accorde au consommateur des droits de remboursement.

L’euro sera aussi numérique

L’euro numérique, dont la possibilité d’émission est étudiée par la BCE et les banques centrales de la zone euro, dont Banco de Portugal, est constitué de monnaies numériques des banques centrales.

L’euro numérique, selon Banco de Portugal, pourrait être utilisé par les citoyens et les entreprises pour les paiements quotidiens, en toute sécurité et avec une protection juridique complète. Il est considéré comme un moyen de paiement fiable et, en principe, sans frais pour les utilisateurs, en complément – ​​et jamais en remplacement – ​​des espèces.

