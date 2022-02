OnePlus 10 Pro : Un excellent smartphone qui se plie finalement trop vite

Bien qu’il ne soit disponible que sur le marché chinois, le OnePlus 10 Pro s’est avéré être un smartphone très intéressant et auquel beaucoup veulent avoir accès. C’est l’héritier de toute une gamme de propositions qui a conquis le marché et qui doit encore faire ses preuves face aux nouveautés.

Le fil du OnePlus 10 Pro, désormais évalué en termes de résistance, s’est avéré loin de ce qui était attendu. C’est sans aucun doute un excellent smartphone, mais il échoue sur un point très simple et important. Il finit par doubler trop tôt.

Un autre smartphone qui suit la ligne de la marque chinoise

OnePlus a la renommée et le mérite de construire des smartphones haut de gamme qui associent un matériel performant et un prix très serré. Avec ce mélange, il captive les consommateurs et parvient à les intéresser à ce qu’il met sur le marché.

C’est ce qu’il a présenté avec le OnePlus 10 Pro, qui devrait encore être lancé prochainement sur le marché mondial. Il dispose d’un SoC à la pointe de la technologie, d’un Snapdragon 8 Gen 1, d’une batterie de 5000 mAh et d’un ensemble de caméras d’une qualité extrême.

vidéo originale

OnePlus 10 Pro a été testé et se plie trop tôt

Avec ces spécifications, on s’attendait à ce que les matériaux présents suivent ces performances, ce qui a maintenant été testé par la chaîne bien connue JerryRigEverything. Une fois pliée, une marque apparaît immédiatement sur la lunette arrière et à côté du module caméra.

En insistant sur ce mouvement, le OnePlus 10 Pro se casse en fait et cela fait que le haut du téléphone commence à se plier. Ensuite il devient possible de démarrer la partie arrière et de voir les composants présents. Cette rupture se produit à côté de la batterie, montrant une conception qui correspond à ce défaut.

Un cas de plus dans une longue liste de situations connues

On ne sait pas avec certitude pourquoi il a été possible de casser ce smartphone si simplement. La vérité est que sa conception et le placement des composants internes aident ce mouvement. Il semble également y avoir un défaut dans la structure globale.

Ce n’est pas le premier smartphone à avoir ce comportement et ce ne sera certainement pas le dernier. Les plus célèbres d’entre eux étaient les iPhone 6 et 6 Plus, ce qui rendait certain qu’Apple était au courant de cette condition. Bien sûr, d’autres sont venus plus tard et ont eu le même comportement anormal.