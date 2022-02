Plus d’ennuis ? Le pilote automatique de Tesla fait l’objet d’une enquête en Allemagne

Toute la technologie que Tesla a mise dans ses voitures a créé une plateforme unique que de plus en plus de conducteurs souhaitent utiliser au quotidien. Bien qu’ils soient simples et intuitifs à utiliser, ils nécessitent beaucoup de technologie associée.

Un tel exemple est le pilote automatique, qui a été évalué par de nombreuses entités pour détecter les problèmes. Il y a maintenant une nouvelle enquête en cours qui pourrait causer des problèmes, cette fois en Europe et en Allemagne en particulier.

L’Europe va enquêter sur les voitures Tesla

De toutes les fonctionnalités que le pilote automatique apporte aux voitures Tesla, toutes ne sont pas approuvées pour une utilisation sur les routes de l’Union européenne. Il reste encore beaucoup à évaluer et à étudier, qui devraient être autorisés ultérieurement, en fonction des règles en vigueur.

Conséquence de cette différence, Tesla revient sur le devant de la scène, toujours avec une enquête sur une partie du pilote automatique. KBA, l’office fédéral allemand des véhicules à moteur, évalue cette fonctionnalité pour évaluer certaines capacités.

KBA veut savoir s’il est autorisé à être utilisé

Plus précisément, la KBA enquêtera sur la fonctionnalité de changement de voie automatique, selon le journal Bild am Sonntag. Ce bureau veut comprendre s’il est vraiment approuvé pour être utilisé en Europe de la même manière qu’il est déjà présent dans les voitures Tesla.

De plus, et pour compléter cette enquête, la KBA aura demandé l’aide d’une autre entité européenne importante. Le journal Build précise que l’agence responsable de la circulation des voitures aux Pays-Bas, chargée d’homologuer les voitures Tesla en Europe, aura été contactée.

Le pilote automatique au cœur de cette revue allemande

Le résultat de cette évaluation pourrait dicter de nouvelles règles pour Tesla et son Autopilot en Europe. Ce n’est plus un système qui fonctionne pleinement dans cet espace et pourrait être encore plus restreint dans les mois à venir. Tout dépendra des conclusions de la KBA.

Après tous les mouvements qui ont eu lieu aux États-Unis, c’est maintenant au tour de l’Europe de se pencher sur Tesla et les caractéristiques de ses voitures. Ces systèmes automatiques nécessitent une réglementation et une évaluation approfondie afin de ne pas mettre en danger les conducteurs et les passagers de ces voitures.