La FCC fait preuve de douceur envers un robot appelant en proposant une amende de 45 millions de dollars au poignet

Pourquoi c’est important : Un robot appelant peut faire l’objet d’une amende de 45 millions de dollars pour avoir utilisé des appels automatisés sans le consentement du client. Cela ressemble à une lourde pénalité, mais cela aurait pu – peut-être aurait dû – être bien plus.

La semaine dernière, la Federal Communications Commission a annoncé qu’elle proposait une amende de 45 millions de dollars pour un courtier d’assurance de Fort Lauderdale, en Floride, qui a été surpris en train d’utiliser des appels automatisés sans le consentement du client.

Selon le récit de la FCC, Interstate Brokers of America a effectué 514 467 appels automatisés sans consentement écrit. Il a également fait de fausses déclarations sur la pandémie pour générer une urgence à agir. Ces appels sont allés à l’encontre de la loi sur la protection des consommateurs par téléphone (TCPA). Bien qu’il ne s’agisse pas de l’amende la plus élevée infligée par la FCC, il s’agit de la plus élevée jamais infligée en vertu de la TCPA.

Aujourd’hui le @FCC a proposé une amende de 45 millions de dollars à une entreprise qui a mené une campagne d’appels automatisés apparemment illégale pour vendre une assurance maladie sous prétexte que la période d’inscription annuelle avait été rouverte en raison de la #COVID-19[FEMININE pandémie. #OpenMtgFCC https://t.co/1jcSSkw8R6 — La FCC (@FCC) 18 février 2022

En un coup d’œil, la sanction proposée est bien inférieure à ce que la loi autorise. En vertu de la TCPA, la peine minimale est de 500 $ par infraction et jusqu’à 1 500 $ pour les violations délibérées. Cela équivaut à une amende conservatrice de 250 millions de dollars lorsque vous calculez les chiffres. Ainsi, si l’amende est approuvée, Interstate Brokers ne paiera que 87,47 $ par infraction. C’est à peine un montant qui ferait réfléchir un robot appelant à deux fois avant de commettre des appels importuns à l’avenir.

Cependant, la FCC n’a pas vérifié chaque appel. La Commission a examiné un échantillon d’environ 10 000 appels, et l’amende est basée sur des violations vérifiées dans cet échantillon. Il n’avait pas de chiffre précis d’appels illégaux, mais en rétrospective, cela signifierait que la FCC n’a trouvé que 18% ou environ 93 000 appels sur les plus de 500 000 qui ont enfreint les règles. Cela semble un petit pourcentage et un prix minime à payer pour les gens ennuyeux jour après jour.

Lors d’un vote unanime vendredi, la FCC a déposé un avis de responsabilité apparente pour confiscation (NAL). Le propriétaire d’Interstate Brokers, Gregory Robbins, aura la possibilité de répondre à la NAL, et la Commission examinera toute preuve qu’il fournira dans sa décision finale.