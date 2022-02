Spacex A Déjà Lancé Plus De Satellites Starlink

Après avoir vu la plupart des satellites qu’il avait envoyés dans l’espace au début du mois être détruits par une tempête géomagnétique, SpaceX a maintenant effectué un nouveau lancement.

Starlink compte ainsi 46 nouveaux satellites.

SpaceX a lancé avec succès une nouvelle gamme de satellites Starlink après que son dernier lancement ne se soit pas déroulé exactement comme prévu. La nouvelle a été donnée via Twitter :

Les 46 satellites ont été lancés par la fusée Falcon 9 ce matin et SpaceX a tout diffusé depuis sa chaîne YouTube. Si vous n’avez pas eu l’occasion de le voir, jetez-y un coup d’œil maintenant.

https://www.youtube.com/watch?v=eiKOMCrymsw

Cette mission était initialement Aperçu pour dimanche matin. Cependant, il a été retardé en raison du temps de récupération.

Il s’agissait du quatrième lancement de satellite Starlink cette année, dont deux en janvier et un plus tôt ce mois-ci. Depuis qu’il a commencé à se dérouler, SpaceX a lancé 2 100 satellites Starlink en orbite, dont plus de 200 se sont écrasés en raison de pannes.

SpaceX a déjà l’autorisation de lancer 12 000 satellites et espère en obtenir l’approbation pour 30 000 autres à l’avenir.

Le lancement d’aujourd’hui est intervenu quelques semaines après l’avertissement de sécurité spatiale de la NASA. Comme il l’a averti, Starlink de SpaceX comportera « des risques supplémentaires liés aux événements de collision générant des débris ». Pourtant, il a précisé qu’il n’était pas contre le lancement des satellites de la société d’Elon Musk et qu’il espérait seulement s’assurer que le service de SpaceX « ne perturbera pas » ses activités.