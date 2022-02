Expert RAW – Vous avez un smartphone Samsung ? Découvrez si vous gagnerez un appareil photo professionnel

L’application Samsung Camera propose déjà des fonctionnalités avancées et permet, pour certains modèles, la capture d’images RAW. Cependant, ce format professionnel se dotera très prochainement d’une application encore plus complète, Expert RAW.

Samsung ne veut pas se limiter aux modèles les plus puissants et il existe déjà une indication des modèles qui recevront l’application au premier semestre.

Actuellement, l’application d’appareil photo Expert RAW de Samsung est disponible sur l’App Store de Samsung, bien qu’elle soit limitée aux modèles qui ne sont effectivement sur le marché qu’en fin de semaine, comme c’est le cas avec le Galaxy S22 Ultra que nous avons actuellement. dans les tests sur Netcost-security.fr.

Selon l’annonce faite sur le forum Samsung Community, l’application Expert RAW sera disponible pour les modèles Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, entre autres. Samsung mentionne en fait que la configuration matérielle minimale requise pour l’application Expert RAW comprend les processeurs Exynos 990/Snapdragon 865 ou mieux, 8 Go de RAM et un téléobjectif avec zoom optique 2x et prise en charge Bayer RAW.

Expert RAW sera disponible pour toute la série Galaxy S22 à partir du 25 février. Pendant ce temps, le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 2 recevront la fonctionnalité en mars et avril, respectivement. Plus tard, l’application arrivera sur le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2.

Samsung avance également que les Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy Note 20 ne seront pas sur la liste car le téléobjectif de ces modèles n’a pas de zoom optique 2x (seulement 1,1x).

Samsung Expert RAW – smartphones et dates de sortie prévues

25 février

Galaxy S22 Ultra



Galaxy S22 Plus



Galaxie S22

mars

avril

1er semestre 2022

Galaxy S20 Ultra



Galaxy Note 20 Ultra



Galaxy Z Fold 2

L’application Expert RAW offrira ainsi à ces utilisateurs des fonctionnalités puissantes et des fonctionnalités de photographie avancées, y compris le contrôle manuel complet de l’appareil photo. L’application prend en charge la capture de plusieurs images HDR et vous permet d’enregistrer des photos aux formats JPEG et DNG RAW. La caméra Expert RAW sera également intégrée à Adobe Lightroom, permettant aux utilisateurs d’ouvrir directement leurs images RAW pour les éditer.