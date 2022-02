Smoover : Fantastique barboteur portable que vous voudrez posséder

Voulez-vous porter ce pull que vous aimez tant, mais il a des pilules ? Ne vous inquiétez pas, en quelques secondes votre chemise sera comme neuve grâce au gadget que nous vous présentons aujourd’hui.

Le Smoover est un extracteur de peluches portable très efficace qui élimine les peluches en quelques secondes. Connaître les caractéristiques techniques de ce gadget.

Prozis propose désormais un éliminateur de peluches portable dans son portefeuille de produits. Cet équipement élimine facilement les poils, les particules de poussière et les peluches, même sur les tissus les plus délicats. Que vous soyez à la maison ou à l’extérieur, ce petit dissolvant pratique aide à donner un nouveau look à vos vêtements.

Cet équipement a deux vitesses et peut atteindre jusqu’à 8000 RPM. La vitesse inférieure est meilleure pour une utilisation quotidienne. Cependant, les formations de pilules plus grandes et plus persistantes fonctionnent mieux avec la rotation ultra rapide.

La plupart des anti-peluches ressemblent à un appareil en plastique blanc ennuyeux et c’est pourquoi le Smoover excelle également dans le domaine du design. Smoover montre qu’il est possible de combiner fonctionnalité et design élégant, ce qui lui donne un aspect beaucoup plus lisse que tout autre anti-peluche que vous ayez jamais vu.

Bien qu’il n’ait qu’un seul bouton, lorsqu’il est enfoncé en continu, il allume une lumière auxiliaire, idéale lorsque la lumière est faible. La batterie est rechargeable via l’interface USB.

Spécifications Éliminateur de peluches portable de Prozis

Poids : 210 grammes

Dimensions : 72 (ø) × 78 (H) mm

Tension d’entrée : 5 V ⎓ 1 A

Vitesse de rotation : jusqu’à 8 000 tr/min

Vitesses : 2

Type de batterie : polymère Li-ion 1 100 mAh

Autonomie de la batterie : jusqu’à 50 utilisations

Couleur blanche

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, te donne la possibilité d’acheter ce Smoover Portable Butterfly Strip avec une réduction de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que tu dois mettre à l’étape 4 du paiement de ta commande).