Adome, Une Histoire Mélancolique D'avenir

Les studios espagnols Timsea Studios travaillent sur ADOME, leur prochain jeu qui vise à lancer une vision introspective de l’humanité et de la solitude.

Venez en découvrir un peu plus sur l’ADOME.

ADOME est une aventure d’action à la première personne en développement par Timsea Studios, basé à Murcie. Comme vous pouvez le voir dans les prochaines lignes, le jeu qui est en développement à l’aide de l’Unreal Engine, a un thème futuriste mais avec un message très actuel.

L’histoire d’ADOME se déroule dans un futur lointain (peut-être pas si lointain) dans lequel la planète Terre et toute vie ont été façonnées par un changement climatique drastique. Dans ce scénario, une ville a été créée (City of Light, ou en portugais, City of Light) qui sera le dernier effort pour sauver l’humanité. Une ville capable de résister aux intempéries et capable d’assurer la sécurité de ses habitants. Une sorte d’arche de Noé futuriste.

Comme je l’ai mentionné, la ville a été construite de manière à isoler son intérieur des effets extrêmes des changements de l’environnement qui se produisent à l’extérieur. C’est une ville très évoluée, entièrement gérée par des robots et où l’on trouve des Instructeurs (ou Instructeurs en portugais).

La mission principale de ces instructeurs est de protéger et d’éduquer un groupe d’enfants pré-choisis, afin qu’ils soient l’avenir de la race humaine.

Cependant, un jour, il se passe quelque chose. La ville est étrangement vide et complètement inhabitée. Le joueur prend la peau robotique d’IB1, l’un des instructeurs qui, dans une perspective à la première personne, se lance dans une aventure pour tenter de découvrir ce qui se passe… et finira par se lancer dans un voyage beaucoup plus profond . ADOME se veut un jeu méditatif.

Dans sa quête pour découvrir l’origine des disparitions, IB1 devra enquêter sur plusieurs endroits de la Ville Lumière, en passant par d’autres lieux (reste à savoir si à l’extérieur ou si tout se passe à l’intérieur de la ville). Il y aura de nombreux obstacles que vous rencontrerez sur votre chemin, et même des menaces, comme d’autres robots qui tenteront de nous retarder et que nous devrons éliminer.

Par curiosité, Timsea Studios a révélé que pour se déplacer dans la Ville Lumière, IB1 devra peut-être recourir à des mouvements et manœuvres de parkour.

ADOME, selon les responsables, a une histoire captivante et inattendue qui surprendra tous les joueurs et les fera réfléchir à bien plus qu’un simple jeu, incluant certains aspects de notre société et la façon dont la solitude se manifeste.

Le jeu a également des graphismes exubérants et, bien sûr, apporte avec lui un message clair sur le changement climatique et les problèmes des sociétés modernes dans ce chapitre.

ADOME sortira cette année, à partir de fin mai sur PC (Steam) et Playstation 5. Il était initialement indiqué que le jeu sortirait également sur Nintendo Switch et Xbox Series X mais il n’y a pas encore de détails.