La nouvelle plateforme de médias sociaux de Donald Trump est maintenant disponible sur l’App Store d’Apple

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La plate-forme de médias sociaux de Donald Trump, Truth Social, est désormais disponible via l’App Store d’Apple après son lancement dimanche soir. La sortie publique du service de type Twitter fait suite à une phase bêta signalée de 500 utilisateurs qui est en cours depuis décembre. C’était la meilleure application gratuite sur le magasin plus tôt dans la journée.

La relation de Trump avec les médias sociaux pendant son mandat de président était pour le moins tendue. Bien qu’il soit un utilisateur prolifique de Twitter qui a régulièrement tweeté la politique officielle sur la plate-forme, il l’a souvent accusée d’être biaisée contre les points de vue conservateurs. Trump a été banni de Twitter (ainsi que de Facebook et YouTube) au début de 2021 pour des accusations selon lesquelles il aurait publié des messages incitant à la violence lors de la prise d’assaut de l’attaque du Capitole américain.

Nous avons entendu parler pour la première fois des plans du réseau social de Trump en mars de l’année dernière. Mais son ‘From the Desk of Donald J. Trump’ était plus proche d’un blog et n’a même pas duré un mois.

Le projet Truth Social est développé par Trump Media and Technology Group (TMTG) et dirigé par l’ancien représentant républicain David Nunes. Comme les tweets de Twitter, les publications individuelles de la plateforme sont connues sous le nom de Vérités. Ils sont affichés sur un flux de vérité, et si vous souhaitez partager un message, vous pouvez le ReTruth. Il y aura également un support pour la messagerie directe, ainsi que la vérification des utilisateurs.

Si vous souhaitez rejoindre Truth Social, soyez prêt à attendre. Reuters rapporte que les personnes essayant de créer un compte ont rencontré des problèmes ou ont été inscrites sur une liste d’attente. Le site Web truthsocial.com, qui n’est pas sécurisé via HTTPS et ne semble fonctionner que pour ceux qui se trouvent aux États-Unis en ce moment, ne cesse de tomber.

Temps pour un peu de vérité !!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 15 février 2022

Truth Social rejoindra d’autres réseaux sociaux similaires avec une tendance conservatrice en concurrence avec Twitter, notamment Gettr, Parler et le site vidéo Rumble.

« Cette semaine, nous allons commencer à déployer sur l’App Store d’Apple. Ça va être génial, car nous allons avoir tellement plus de personnes qui vont être sur la plate-forme », a déclaré Nunes sur Fox News hier. « Notre objectif est, je pense que nous allons l’atteindre, je pense que d’ici la fin mars, nous serons pleinement opérationnels au moins aux États-Unis », a-t-il ajouté.

Pour les utilisateurs d’Android intéressés, le site Web Truth Social note qu’il arrivera « bientôt » sur le Google Play Store.