Dimensity 9000 montre toute sa puissance à travers un smartphone Vivo

MediaTek est plus fort que jamais dans la course au meilleur processeur des derniers smartphones haut de gamme du marché. La puce de la société taïwanaise concurrencera ainsi directement le rival déjà lancé de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen1.

Et maintenant, selon les dernières informations, la société a montré toute la puissance de son SoC Dimensity 9000 à travers un mystérieux smartphone de marque Vivo.

MediaTek présente la puissance du SoC Dimensity 9000

Le Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm est le dernier processeur haut de gamme pour les appareils mobiles Android le plus récemment lancé sur le marché. Cependant, dans le pipeline est également un autre monstre de traitement, le Dimensity 9000 déjà officiellement présenté par MediaTek.

La publicité de la marque taïwanaise pour cette puce est assez curieuse, véhiculant le message qu’il s’agira d’un processeur très puissant. Cependant, nous n’avons toujours pas de téléphone lancé avec ce SoC intégré, et ceux-ci devraient arriver dans les magasins dès mars prochain.

Mais à ce sujet, il y a maintenant de nouvelles informations. En effet, récemment, un modèle de la marque chinoise Vivo portant le nom de code PD2186X est apparu dans la liste des modèles AnTuTu Dimensity 9000. Selon les détails, le téléphone a un score supérieur à 1,07 million. Et bien que le modèle de téléphone ne soit pas révélé, il y a des rumeurs selon lesquelles ce sera le Vivo X80 Pro, le prochain smartphone de la marque à arriver sur le marché.

Le SoC MediaTek Dimensity 9000 réalise une optimisation globale en termes d’efficacité énergétique. La puce comprend un super noyau Arm Cortex-X2 à 3,05 GHz, trois grands noyaux Arm Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre petits noyaux Arm Cortex-A510.

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur ces premiers tests, ni sur le smartphone Vivo sur lequel la même chose a été faite. On ne peut qu’attendre des données plus officielles et les premiers modèles équipés de ce puissant processeur.