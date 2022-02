Altice Labs crée le routeur domestique le plus rapide au monde

Le Portugal s’est démarqué dans le segment technologique, tant en termes de ressources humaines que d’innovation. Dans le domaine des équipements de télécommunications, l’une des entreprises qui s’est le plus démarquée est Altice Labs, qui a une nouvelle fois marqué l’histoire.

La société du groupe Altice vient de lancer le routeur domestique le plus rapide au monde. Connaître les fonctionnalités.

SFR Box 8X : Le routeur conçu pour des communications ultra-rapides

Altice Labs dispose d’un nouveau routeur (FiberGateway), appelé SFR Box 8X, capable d’offrir une capacité symétrique (download/upload) de 10 Gbps. Pour l’instant cet équipement n’est disponible que pour les clients en France, mais il est prévu qu’il soit bientôt disponible pour les clients au Portugal.

Cet appareil a été lancé le 8 février et est livré avec le Wi-Fi 6, 4 interfaces à 1 Gbps et une interface SFP qui offre une bande passante maximale de 10 Gbps, via la technologie XGS-PON. (prend évidemment en charge SPF à 2,5 Gbps, 5 Gbps ou 10 Gbps).

Il convient de noter que le Wi-Fi 6 peut fonctionner dans la plage de 2,4 Ghz et 5 Ghz. Dans le cas du 2,4 Ghz, ce routeur garantit des communications jusqu’à 900 Mbps (utile). Dans le cas du 5Ghz, le débit de communication peut atteindre 3,1 Gbps (utile).

1) 4×4 5Ghz, 1200Mbps x4=4800, canal 160MHz, utile 3.1Gbps

2) 4×4 2.4Ghz, canal 40Mhz, débit phy 300×4=1200Mbps, utile 900Mbps.

Concernant le Wi-Fi 6, nous soulignons également :

Modulation OFDMA (accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence) – partage de canaux pour augmenter l’efficacité du réseau et réduire la latence pour le trafic de liaison montante et descendante dans les environnements à fort trafic ;

MIMO multi-utilisateurs – permet de transférer plus de données en même temps. Il permet également aux points d’accès (AP) de répondre simultanément à plus d’appareils ;

La capacité d’utilisation du canal de 160 MHz augmente la bande passante pour offrir des performances supérieures avec une faible latence ;

Le temps de réveil cible (TWT) offre des améliorations significatives de l’efficacité du réseau et de la durée de vie de la batterie de l’appareil ;

Avec de telles fonctionnalités, ce routeur a été pensé et conçu en vue de l’évolution des besoins du marché, axé sur le télétravail, les jeux, les transferts de fichiers volumineux et le streaming.