Windows 11 cessera de prendre en charge le cryptage WEP et WPA/WPA2 TKIP sur les réseaux sans fil

La dernière version de Windows 11 du programme Insider, la version 22557, nous a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation. Mais aussi quelques pertes, et dans ce cas c’est la compatibilité avec les normes WEP et WPA/WPA2 dans le cas de l’utilisation du cryptage TKIP lors de la connexion aux réseaux Wi-Fi.

Windows 11 n’autorisera pas la connexion aux réseaux Wi-Fi avec la norme WEP et WPA/WPA2 TKIP

Windows 10 dans sa version 1903 a marqué comme fonctionnalité abandonnée la connexion aux réseaux avec la norme WEP et le cryptage TKIP dans WPA/WPA2. À partir de cette version, il nous a avertis que nous utilisions des normes de connexion non sécurisées et que nous devions migrer vers une norme sécurisée, telle que WPA2/AES ou le nouveau WPA3.

Mais désormais avec la mise à jour de Windows 11 que vous recevrez dans les prochains mois, ils vont encore plus loin : à partir de cette nouvelle version, il ne sera plus possible de se connecter à ces réseaux. De cette manière, ils obligent les utilisateurs qui utilisent encore ces normes dans les réseaux sans fil à migrer vers des normes plus sécurisées.

Pour les utilisateurs finaux, ce changement ne devrait pas être un gros problème. Actuellement, tous les routeurs proposés par les principaux opérateurs prennent au moins en charge WPA2/AES et les plus modernes prennent en charge WPA3.

Mais dans le cas des entreprises, c’est différent. Certaines entreprises ont des appareils plus anciens qui ne prennent même pas en charge WPA2/AES et doivent utiliser un réseau avec une norme de cryptage plus ancienne, telle que WPA2/TKIP. Avec cette mise à jour vers Windows 11, cela ne sera plus possible et ils seront obligés de changer d’équipement ou de chercher d’autres alternatives.