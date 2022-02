Apple préparera le lancement de la puce M2 et celui d’une bête… Mac Pro mini

Un Mac Pro mini ? Eh bien, ces nouveautés dans le domaine de la rumeur pourraient placer le lancement de la puce M2 à un autre niveau. Cependant, comme mentionné, ce ne sont que des rumeurs.

Nous arrivons au 3ème mois de l’année et le renouvellement du catalogue Mac commence à sentir.L’an dernier, Apple laissait le voile levé pour 2022. Ce qui n’était pas sorti avec les puces M1 Pro et M1 Max pourrait arriver dans les rayons cette année .

Le SoC M2 sera tentaculaire et sera une bête !

Peut-être qu’Apple placera sa nouvelle et puissante puce M2 dans les segments les plus variés, à l’instar de ce qu’elle a fait avec le M1, qui a même atteint l’iPad Pro.Ainsi, le nouveau M2 débarquera sur un MacBook Pro 13 pouces, sur un Mac mini, sur un iMac 24 pouces et un nouveau MacBook Air.

Bien sûr, ce qui a été dit ci-dessus est intéressant mais… ce que tout le monde attend, c’est qu’Apple présente son puissant SoC dans un Mac Pro renouvelé. L’image de couverture, qui est publiée sur le Web, est une image conceptuelle, traduisant le Mac Pro 2021 actuel en un Mac Pro mini compact mais bestial.

Des rumeurs suggèrent que cette machine pourrait être équipée de nouveaux SOC équivalents à deux ou quatre puces M1 Max.

Comme l’a révélé Bloomberg, le nouveau processeur continuera d’avoir huit cœurs, mais sera légèrement plus puissant que le M1. Cependant, il sera en deçà de ce que proposent les M1 Pro et M1 Max.

Là où il y aura plus d’améliorations, c’est dans le GPU, qui aura jusqu’à 10 cœurs graphiques à partir du 7/8 de la puce M1 avec laquelle cette transition surprenante vers l’architecture ARM a commencé. Les versions M2 Pro et M2 Max de la puce n’arriveront qu’en 2023 selon ces données.

Il atteindra également les offres « plus modestes »

Selon les informations, la puce Apple M2 sera proposée dans les alternatives « modestes » d’Apple : un MacBook Pro 13 pouces pour remplacer le modèle 2020 avec la puce Intel, plus un Mac mini, un iMac 24 pouces et aussi un MacBook Air. , qui pourrait être la plus récente des deux et n’apparaître qu’au dernier trimestre.

En plus de ces nouveaux appareils avec la puce M2, Apple devrait lancer un nouvel iMac Pro avec la puce M1 Pro et M1 Max qui suivra les traces des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces actuels, mais ne s’arrêtera pas là-bas, et plus les centrales électriques d’Apple se retrouveront également dans les nouveaux Mac Pro.

En fait, on parle d’un Mac Pro qui fera la moitié de la taille du Mac Pro actuel, mais qui pourra toujours se vanter de deux ou quatre puces M1 Max : la puissance qui sera disponible dans ces machines pourrait être vraiment remarquable .