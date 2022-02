Firefox 98 pourrait apporter un changement radical dans les recherches effectuées dans ce navigateur

Firefox de Mozilla joue un rôle de plus en plus important sur Internet et dans l’ensemble de l’industrie technologique. C’est le seul navigateur qui reste indépendant et qui n’est pas associé à Google et Chromium.

Cette proposition connaîtra bientôt un changement important, avec l’arrivée de la version 98. De nombreux utilisateurs verront leur moteur de recherche supprimé et changé pour un autre par défaut, sans qu’on leur demande ou qu’on leur demande. Elle résulte uniquement et uniquement de problèmes juridiques et n’aura pas d’autre solution.

Ce n’est pas propre à Firefox, mais n’importe quel navigateur moderne permet à l’utilisateur de changer le moteur de recherche utilisé. Le choix est fondamentalement libre et n’importe qui peut être configuré et utilisé sans aucune limitation imposée.

Avec l’arrivée de la version 98 du navigateur Mozilla, cela va changer pour de nombreux utilisateurs avec Firefox personnalisé. La raison invoquée pour ce changement montre que tout se résume à des problèmes d’autorisation.

Ce changement est dû au fait que Mozilla n’a pas pu obtenir l’autorisation formelle de continuer à inclure certains moteurs de recherche dans Firefox. Nous offrons la possibilité aux moteurs de recherche inclus auparavant de signer un contrat et les moteurs qui n’ont pas accepté le contrat seront supprimés de Firefox

Tous les utilisateurs qui sont dans cette situation se rendront vite compte qu’il y a eu un changement et que Firefox sera différent. Pour cela, Mozilla a préparé un message très clair pour l’utilisateur.

Naturellement, les utilisateurs peuvent définir un autre moteur de recherche, en utilisant celui de la liste présente dans Firefox. Alternativement, il sera possible de définir le premier, laissant cela à celui qui utilise ce navigateur Mozilla.

Ce sera certainement un changement radical qui pourrait éliminer tout moteur de recherche que l’utilisateur a configuré. C’est quelque chose que Mozilla ne contrôle pas et qui garantit une grande protection juridique basée sur cette proposition de navigation sur Internet.